«Весенний бал-2018» пройдет в Уфе 26 мая
Выпускников уфимских школ, их родителей и учителей, всех горожан и гостей столицы Башкортостана на «Весенний бал», посвященный «Последнему звонку».
Выпускников уфимских школ, их родителей и учителей, всех горожан и гостей столицы Башкортостана на «Весенний бал», посвященный «Последнему звонку».
За годы существования «Весеннего бала» 53 800 одиннадцатиклассников Республики Башкортостан и Оренбуржья стали частью большой танцевальной традиции.
В этом году праздник пройдёт в 13 городах. Главная тема «Весеннего бала-2018» — «Край родной».
В этот день центр города окунется в атмосферу школьного настроения, танцев и музыки. Танцевальные коллективы и студии продемонстрируют свои таланты, научат гостей праздника танцевать в разных стилях и направлениях.
Школьники исполнят полонез, бранль, хоровод, школьный вальс,