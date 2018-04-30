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17:12 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

«Весенний бал-2018» пройдет в Уфе 26 мая

Выпускников уфимских школ, их родителей и учителей, всех горожан и гостей столицы Башкортостана на «Весенний бал», посвященный «Последнему звонку».

Источник: ГТРК Башкортостан

За годы существования «Весеннего бала» 53 800 одиннадцатиклассников Республики Башкортостан и Оренбуржья стали частью большой танцевальной традиции.

В этом году праздник пройдёт в 13 городах. Главная тема «Весеннего бала-2018» — «Край родной».

В этот день центр города окунется в атмосферу школьного настроения, танцев и музыки. Танцевальные коллективы и студии продемонстрируют свои таланты, научат гостей праздника танцевать в разных стилях и направлениях.

Школьники исполнят полонез, бранль, хоровод, школьный вальс, рок-н-рол, флешданс и другие танцы перед родителями, учителями и жителями города, сообщили в пресс-службе городской администрации. Место и время проведения: Советская площадь в 13:00 часов.

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