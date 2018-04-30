«Весенний бал-2018» пройдет в Уфе 26 мая

Источник: ГТРК Башкортостан

За годы существования «Весеннего бала» 53 800 одиннадцатиклассников Республики Башкортостан и Оренбуржья стали частью большой танцевальной традиции.

В этом году праздник пройдёт в 13 городах. Главная тема «Весеннего бала-2018» — «Край родной».

В этот день центр города окунется в атмосферу школьного настроения, танцев и музыки. Танцевальные коллективы и студии продемонстрируют свои таланты, научат гостей праздника танцевать в разных стилях и направлениях.