Головкин заплатил за сохранение титула IBF 20 тысяч долларов

Источник: Nur.kz

Казахстанский боксер Геннадий Головкин заплатил Международной боксерской федерации (IBF) 20 тысяч долларов за сохранение титула ее чемпиона, передает ESPN. Головкину дали отсрочку на 90 дней — до 3 августа текущего года.

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Дело в том, что после отмены боя с Альваресом, Головкин должен был встретиться с претендентом на титул IBF украинцем Сергеем Деревянченко. Но команда GGG не проявила заинтересованности в проведении боя.