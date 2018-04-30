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17:57 (мск), источник: Nur.kz

Головкин заплатил за сохранение титула IBF 20 тысяч долларов

Геннадий Головкин заплатил Международной боксерской федерации (IBF) 20 тысяч долларов за сохранение титула ее чемпиона. Команде Головкина удалось выкупить 90-дневную отсрочку, поэтому пока его не лишат титула IBF.

Источник: Nur.kz

Казахстанский боксер Геннадий Головкин заплатил Международной боксерской федерации (IBF) 20 тысяч долларов за сохранение титула ее чемпиона, передает ESPN. Головкину дали отсрочку на 90 дней — до 3 августа текущего года.

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Дело в том, что после отмены боя с Альваресом, Головкин должен был встретиться с претендентом на титул IBF украинцем Сергеем Деревянченко. Но команда GGG не проявила заинтересованности в проведении боя.

Был выбран бой с претендующим на титулы WBA Super, WBC и IBO американцем Ванесом Мартиросяном, который состоится 5 мая на арене StubHub Center в Калифорнии. Команде Головкина удалось выкупить 90-дневную отсрочку, поэтому пока его не лишат титула IBF, однако теперь он обязан провести бой с Деревянченко.

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