Головкин заплатил за сохранение титула IBF 20 тысяч долларов

Казахстанский боксер Геннадий Головкин заплатил Международной боксерской федерации (IBF) 20 тысяч долларов за сохранение титула ее чемпиона, передает ESPN. Головкину дали отсрочку на 90 дней — до 3 августа текущего года.
Дело в том, что после отмены боя с Альваресом, Головкин должен был встретиться с претендентом на титул IBF украинцем Сергеем Деревянченко. Но команда GGG не проявила заинтересованности в проведении боя.
Был выбран бой с претендующим на титулы WBA Super, WBC и IBO американцем Ванесом Мартиросяном, который состоится 5 мая на арене StubHub Center в Калифорнии. Команде Головкина удалось выкупить 90-дневную отсрочку, поэтому пока его не лишат титула IBF, однако теперь он обязан провести бой с Деревянченко.