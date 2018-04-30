В Петербурге ждут грозы и сильный ветер
День 1 мая ознаменуется грозами и порывистым ветром, об этом предупреждает ГУ МЧС по Петербургу. Опасной погода будут в первой половине дня.
День 1 мая ознаменуется грозами и порывистым ветром, об этом предупреждает ГУ МЧС по Петербургу. Опасной погода будут в первой половине дня.
Ночь пройдет преимущественно без осадков, а воздух прогреется до плюс 5 — 7 градусов. Днём потеплеет до 12 градусов. Но при грозе порывы ветра могут составлять 15 метров в секунду.
Отмечается, что атмосферное давление будет слабо понижаться.