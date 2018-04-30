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16:55 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге ждут грозы и сильный ветер

День 1 мая ознаменуется грозами и порывистым ветром, об этом предупреждает ГУ МЧС по Петербургу. Опасной погода будут в первой половине дня.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 26% 766 мм рт. ст. 6 м/с

Ночь пройдет преимущественно без осадков, а воздух прогреется до плюс 5 — 7 градусов. Днём потеплеет до 12 градусов. Но при грозе порывы ветра могут составлять 15 метров в секунду.

Отмечается, что атмосферное давление будет слабо понижаться.

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