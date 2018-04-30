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18:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют грозы в Нижегородской области до конца дня 30 апреля

Синоптики прогнозируют грозы в Нижегородской области до конца дня 30 апреля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на Верхне-Волжское УГМС.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, грозы ожидаются местами в южной половине региона. В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, в том числе не оборудованных молниезащитой, разрядами атмосферного электричества, нарушениями в работе систем ЖКХ.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению во время грозы держаться подальше от электропроводки, антенн, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользоваться обычным и сотовым телефонами. Кроме того, рекомендуется не прятаться под высокими деревьями (особенно одиноко стоящими), держаться подальше от высоких металлических конструкций, стараться как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.

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