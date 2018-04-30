Три жамбылских вуза построят общежития для студентов

Источник: Kazinform

Напомним, о повышении доступности и качества высшего образования говорится в одной из пяти инициатив, озвученных Главой государства. До 2020 года в Таразе планируется построить на принципах государственно-частного партнерства три студенческих общежития на 1 650 мест.

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«В Таразском государственном педагогическом университете планируется построить общежитие на 750 человек, — рассказала корреспонденту МИА “Казинформ” ректор ТарГПИ Дария Кожамжарова. — Всего в нашем учебном заведении обучаются шесть тысяч студентов, 60% которых обеспечивает проживанием вуз. Спрос на общежития растет с каждым годом, как и количество наших студентов. Новое общежитие планируется построить на сумму порядка миллиарда тенге, во главе угла стоит вопрос финансирования».

По словам ректора, таразский педагогический вуз готовит специалистов по 27 специальностям бакалавриата, имеет специализированные учебно-лабораторную и методическую базы, специальные кафедры с высококвалифицированными кадрами, экспериментальные площадки по подготовке учителя новой формации и переходу на 12-летнюю модель обучения.

При Таразском государственном университете имени Мухамед-Хайдара Дулати уже имеется два общежития, однако дефицит мест все равно остается. На данный момент жильем обеспечено 580 студентов, еще около 600-т студентов стоят в очереди.

«До 2020 года при ТарГУ планируется построить пятиэтажное общежитие на 500 человек, — рассказал ректор вуза Махметгали Сарыбеков. — Примерная стоимость объекта — около одного миллиарда 350 миллионов тенге. С такой суммой нам необходим инвестор. Университет готов софинансировать 50% от строительства за счёт бюджетных средств вуза. Мы осуществляем многопрофильную подготовку по 57 специальностям бакалавриата и 31 специальности магистратуры, а также по шести специальностям PhD-докторантуры».

Новое современное общежитие появится и в Таразском инновационно-гуманитарном университете. Как рассказал ректор ТИГУ Ерболат Саурыков, по результатам анкетирования студентов около трехсот человек нуждаются в общежитии.

«Подготовка проектно-сметной документации объекта уже завершена. Общежитие будет строиться на 400 человек, имеются два участка земли. Университет рассматривает два варианта: строить новое общежитие или сразу выкупить готовое здание. Тем не менее, не позднее 2020 года строительство общежития будет завершено», — заверил ректор ТИГУ Ерболат Саурыков.