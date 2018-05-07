Чего лишатся москвичи на время чемпионата мира

Источник: РИА "Новости"

Горячую воду отключат по новому графику

Власти Москвы и области решили изменить график отключения горячей воды из-за проведения ЧМ-2018. Теплый душ на время проведения чемпионата смогут принять спортсмены и иногородние болельщики. Горячее водоснабжение будет обеспечено на 106 спортивных объектах (стадионы, тренировочные базы и т. п. ), а также в 1219 гостиницах и других местах официального расселения спортсменов и болельщиков.

Каникулы начнутся раньше

В июле студенты по всей стране традиционно сдают вступительные экзамены. Москва же со своим количеством университетов принимает больше всего молодых абитуриентов. Однако из-за ЧМ и высокой занятости отелей и хостелов им будет сложно найти жилье на время поступления.

Также еще в ноябре 2017 года стало известно, что в мае студенты начнут освобождать общежития для того, чтобы туда заселились сотрудники Росгвардии и полиции.

Министр образования Ольга Васильева заявила тогда, что не понимает возмущения студентов по этому поводу: «Я бы наоборот радовалась, лето “начнется” раньше».

Беспокойство у студенческого сообщества также вызвало размещение 25 тыс. болельщиков в 300 метрах от главного здания МГУ, в котором проживают 6,5 тыс. и работают еще 20 тыс. человек.

Попасть домой только по пропуску

В дни проведения матчей ЧМ-2018 вводятся ограничения на проезд машин на территориях, прилегающих к стадионам «Лужники» и «Спартак». Повышенные меры безопасности стартуют за сутки до дня игры и действуют до окончания матча.

Жители этих районов, пользующиеся личным транспортом, должны будут оформить пропуск.

Для этого необходим паспорт с пропиской или договор аренды, а также свидетельство о регистрации транспортного средства. Схемы перекрытия улиц можно будет найти на Едином транспортном портале. Кроме того, по просьбе жителей, они будут размещены в подъездах, медучреждениях и школах.

Бесполетная зона

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На игры ЧМ запретят проносить селфи-палки, зонтики длиннее 25 сантиметров, штативы для видеосъемки и дроны. Кроме того, власти усилят контроль над полетами беспилотных аппаратов над столицей. Дроны, нарушившие воздушное пространство, сбивать не будут — их сигнал перехватывают и принудительно сажают аппарат.

Получить разрешение на полеты беспилотных летательных аппаратов над Москвой можно только при выполнении авиационных работ — их виды определены воздушным законодательством России.

Охотники останутся без ружья

В соответствии с указом президента России от 9 мая 2017 года во время проведения в столице ЧМ будет ограничен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Так, в Москве не будут работать магазины по продаже оружия и боеприпасов, а также стрелковые объекты.

Кроме того, если в этот период человек захочет, скажем, выехать на охоту, то гипотетически его могут остановить сотрудники Росгвардии, отобрать оружие и, если оно должным образом оформлено, вернуть его только после окончания чемпионата мира. Вероятнее всего, затруднительно будет получить новый пистолет и сотрудникам полиции, заступающим в этот период на службу.

Те же ограничения вводятся для «взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения и изделий, их содержащих», и ядовитых веществ, не входящих в состав лекарств.

Москвичей испортил квартирный вопрос

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Несмотря на то что Ростуризм призывает не завышать цены на недвижимость, в дни ЧМ квартирный вопрос встает особо остро. Все арендодатели за полгода увеличили ценники на недвижимость и распродали все возможные даты иностранным туристам. Снять квартиру на время проведения чемпионата по доступной цене сегодня практически нереально.

Поэтому если к вам приезжают друзья из-за границы, которые не успели заранее забронировать жилье, придется доставать раскладушки и селить их у себя.

Что касается гостиниц, то правительство постановило, чтобы в период ЧМ-2018 номер в пятизвездочной гостинице Москвы повышенной комфортности — «апартамент», «сюит» — стоил не более 650 тыс. рублей в сутки.

«Сухой закон»

Власти ограничат продажу алкогольной продукции и прохладительных напитков в стекле в двух километрах от фан-зоны на Воробьевых горах, а также стадионов «Лужники» и «Спартак». Ограничение по продаже спиртного будет действовать накануне матча, а также в день его проведения (учитывая, что в столице пройдут 12 матчей, получается, что запрет в том или ином месте будет действовать все 24 дня).

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Ограничения на продажу алкоголя и других напитков в стекле коснутся и кафе, и ресторанов, находящихся в этом радиусе, говорится в указе о проведении ЧМ. Однако рестораторы утверждают, что баров этот запрет не коснется.

Кроме того, московские власти вправе установить несколько зон, считающихся местами массового скопления граждан. Там продажа спиртного будет запрещена в любой таре: стекле, пластике, жести.

Забитый транспорт

Так как Москву за время ЧМ посетят около миллиона туристов и организаторов матчей, трафик на общественном транспорте существенно увеличится. Он и так ежедневно перевозит около 19 млн человек — в июне к этой цифре прибавится дополнительный миллион пассажиров.

В схему метро внесли ряд изменений, чтобы иностранцам было удобнее и проще ориентироваться в столичной подземке. Однако и это не исключает столпившихся у карт метрополитена зарубежных болельщиков.

С 1 июня по 17 июля вводится запрет на въезд определенных автобусов на территорию Москвы. А именно: автобусов без системы «Эра-Глонасс», не принимающих участие в проведении чемпионата, а также транспорт, не ходящий по регулярному городскому или междугородному маршруту.

Кроме того, на время матчей ЧМ нельзя будет прокатиться на корабликах по Москве-реке так, как это можно сделать в обычные дни.

Запрет будет действовать 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля с 12.00 до 24.00 у Лужнецкой набережной (от Бережковского моста до Новоандреевского моста), а также 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля с 12.00 до 24.00 от Спасских мостов до Строгинского моста и в канале имени Москвы от реки Москва (40,6 км) до Сходненского канала (44 км).

Бронируйте столик за неделю

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Столичные рестораны будут заполнены туристами, поэтому, скорее всего, придется привыкать к тому, чтобы заранее бронировать стол, особенно если кафе находится в центре Москвы. Провести тихий вечер на летней веранде тоже вряд ли получится: происходящее на улице будут напоминать бразильский карнавал.

Сами рестораторы, конечно, надеются, что все потраченные силы и время вернутся им сторицей. «Сегодня всех так запроверяли, что никаких ожиданий у ресторанного бизнеса от ЧМ уже нет. Лишь бы все прошло. Постоянно приходит МЧС, Роспотребнадзор, полиция», — рассказал «Газета.Ru» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Шум под окнами

Во время ЧМ-2018 в Москву прибудет около 1 млн человек: это и болельщики, и игроки, и обслуживающий персонал игр. Все они будут активно использовать городское пространство.