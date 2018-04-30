30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 70 тыс. людей страдают от астмы. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения в преддверии Международного астма-дня, который отмечается 1 мая, сообщает БЕЛТА.

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Бронхиальная астма является одним из самых распространенных неинфекционных заболеваний. Всего в стране более 70 тыс. людей старше 18 лет страдают этим заболеванием. В 2017 году наибольшее число болеющих зарегистрировано в Минске (0,9% жителей), наименьшее — в Гродненской области (0,65%). Более 80% случаев приходится на аллергическую или смешанную форму болезни, что свидетельствует о важности аллергологического обследования и консультации специалиста-аллерголога для всех заболевших.

Отмечается повсеместный рост заболеваемости. Если в 2002 году бронхиальной астмой, по официальной статистике, болело всего 0,45% взрослого населения страны, то в 2017 году — 0,87%. В тоже время смертность от этого заболевания в Беларуси за 10 лет снизилась в восемь раз, на 30% уменьшилось число госпитализированных в связи с астмой. Это стало результатом труда врачей-терапевтов, пульмонологов и аллергологов в реализации современной концепции ранней диагностики и лечения пациентов с бронхиальной астмой.

В учреждениях здравоохранения страны работает сеть астма-школ. А в республиканской больнице спелеолечения удается получать высокие результаты в лечении пациентов не только из Беларуси, но и зарубежных стран.