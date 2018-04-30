В Финском заливе нашли советскую подлодку, затонувшую в 1942 году

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«Лодка лежит на глубине 50 метров, она погибла в 1942 году во время перехода из Кронштадта в район острова Лавенсари (современный Мощный). Лодка шла в надводном положении, подорвалась на мине», — сказал Богданов.

В ходе подводного обследования было обнаружено, что у лодки оторвана носовая часть. При этом пока никаких действий с обнаруженной подлодкой предпринимать не планируется. «Корпус затянут сетями, очень много сетей», — добавил Богданов.

Он отметил, что экспедиция будет продолжаться до 9 мая. Основная её цель — обследование еще одной лодки, обнаруженной ранее на месте бывшего немецкого минного заграждения «Зее Игель».

«Сейчас мы идем в сторону острова Большой Тютерс для обследования других районов, потому что предполагаем, что могут быть еще находки», — рассказал руководитель экспедиции.

Экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» проводятся в местах гибели советских кораблей и подводных лодок во время Великой Отечественной Войны с 2005 года при поддержке Минобороны и депутата госдумы генерала армии Николая Ковалева. За это время обнаружено более 10 лодок, в том числе четыре в районе островов Гогланд и Большой Тютерс.