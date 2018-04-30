Клуб миллионеров предложили создать в Казахстане

Источник: Newtimes.kz

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Молодой парень из Благовещинска уже в 20 лет управлял собственной компанией в Китае, а в 23 года заработал свой первый миллион долларов. По словам самого Дмитрия, чтобы стать успешным не обязательно оканчивать университет (сам он его не закончил) и работать по 8 часов в офисе «на дядю», самое главное, считает он — это стремление добиваться своих целей.

Будучи выпускником школы, он уже тогда задумался, что хочет больше, чем среднестатистическую зарплату. Сегодня, в свои 29 лет, он создатель нескольких компаний с оборотом 100 млн. долларов в год, в числе которых туризм, производство сувенирной продукции, сервисный центр, логистика и видеоплатформа.

«Чтобы я не запускал, будь это какой-нибудь медиапроект или бизнес, я никогда не готовлюсь. Слово “подготовительный этап” точно не для меня. Я стараюсь разбираться в процессе. Я разбираюсь в бизнесе, но я ни разу не написал ни одного бизнес-плана в своей жизни. Я даже не знаю, как он выглядит, он заканчивается у меня на листке А4. Я знаю рынок, какой будет продукт, как привлечь кадры и клиентов — это основные вопросы, которые мне нужно решить», — рассказал он на пресс-конференции.

Своим приобретенным опытом, Дмитрий Портнягин делится в видеоблогах в социальных сетях. Его смотрят более миллиона человек.

«Мне хотелось делиться, мне хотелось отдавать. Просто в один момент я почувствовал, что деньги меня уже не мотивируют. Когда ты закрываешь все свои потребности и понимаешь, что ты, в принципе, можешь уже не работать вообще, то чем-то нужно заниматься еще. А для меня основной драйвер в жизни — это вызов, еще одна цель. Я и подумал, почему бы не делиться своими знаниями с помощью видеоблога», — сказал Д. Портнягин.

Чтобы такие, как он — успешные бизнесмены, могли учиться у друг друга, молодой бизнесмен основал и клуб миллионеров «Трансформатор».

«Это клуб для человека, который хочет зарабатывать деньги, сообщество успешных и крутых людей, которые приходят в клуб для «тусовки» и хотят быть в окружении таких же успешных людей. Когда они покупают новый «Феррари», все из клуба говорят: «Ты красавчик!», а не «Где ты взял деньги?» — поделился он.

Клуб открыт пока для российских и украинских миллионеров. Дмитрий признался, что не прочь открыть клуб предпринимателей и в Казахстане.

«Самое простое участие будет стоить около 4−5 тысяч долларов в год, а самое дорогое в районе 15 тысяч долларов. Я думаю, что этот клуб может стать новой “казахской мечтой”. В России даже молодые российские предприниматели с небольшим доходом стремятся попасть в этот клуб. А нас уже 250 миллионеров там», — отметил бизнесмен.

На самый крупный форум в Центральной Азии для бизнес-сообщества Казахстана прибыли и другие известные спикеры.

Помимо Дмитрия Портнягина на сцене выступили эксперт по нетворкингу Гил Петерсил, российский космонавт Сергей Рязанский, долларовый миллионер Роберт Аллен и «волк с Уолл-стрит» Дордан Белфорт.