Новый хоким Ташкента обратился к гостям и жителям столицы

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Столичная администрация распространила обращение к жителям и гостям Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik.

Читайте также Ташкент входит в десятку лучших городов СНГ для весенних путешествий

Как отмечается в обращении, на днях глава государства поручил вернуть памятник семье Шамахмудовых на первоначальное место в центре Ташкента, а также возвратить название «Дружба народов» площади и станции метро, которые ранее были переименованы в «Бунёдкор».

В связи с этим на площадке близ дворца начались подготовительные работы. Здесь устанавливается скульптурная композиция, символизирующая милосердие и гуманизм узбекского народа, дружбу народов, братство, единство и сплоченность перед лицом военных лишений.

«В результате строительных работ на центральных улицах и дорогах столицы создаются некоторые неудобства. В этой связи надеемся, что жители и гости столицы отнесутся с пониманием ко временным неудобствам, которые происходят во время строительных работ по всему городу. Эти работы в первую очередь направлены на создание удобств для жителей и гостей города, они в будущем украсят улицы», — отмечается в обращении ташкентского хокимията.

Напомним, что скульптурная композиция «Монумент Дружбы народов», которую в народе называли просто памятником семье Шамахмудовых, простоял в центре Ташкента почти 26 лет, с момента возведения в 1982 году.

Однако в 2008 году его из-за непонятной политической конъюнктуры отправили на задворки. Все эти годы он простоял на окраине столицы, возле рынка «Бек Барака», где медленно разрушался от времени и вандалов.