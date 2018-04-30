Абитуриенты смогут регистрироваться на ЦТ со 2 мая по 1 июня

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Абитуриенты могут регистрироваться для прохождения Централизованного тестирования со 2 мая по 1 июня, сообщила пресс-служба Министерства образования Беларуси.

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Само тестирование стартует 12 июня — в этот день пройдут испытания по белорусскому языку. 14 июня абитуриенты будут сдавать ЦТ по русскому, 16 — по обществоведению, 18 — по математике, 20 — по биологии, 22 — по иностранным языкам, 24 — по химии, 26 — по физике, 28 — по истории Беларуси, 30 — по географии, 2 июля — по всемирной истории.

В Минобразования напомнили, что при регистрации на тестирование абитуриент должен иметь при себе удостоверение личности. В процессе регистрации подается заявление, также нужно будет оплатить прием и оформление документов, а также абитуриент получает пропуск.

Если по уважительной причине желающий записаться на ЦТ не сможет это сделать лично, его могут зарегистрировать законные представители, предъявив доверенность.

Ведомство также определило резервные дни тестирования, это 6, 8 и 10 июля. Зарегистрироваться на резервные дни можно с 30 июня по 3 июля.