МЧС озвучило шокирующие результаты проверки омских ТЦ

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» там погибло 60 человек.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области Александр Рекин сообщил, что на 616 из 706 проверенных объектов с массовым пребыванием людей выявлены нарушения, ведется активная работа по устранению замечаний. По мнению спасателей, объектов, представляющих реальную угрозу безопасности посетителей, на территории региона нет.