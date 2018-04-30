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20:52 (мск), источник: СуперОмск

МЧС озвучило шокирующие результаты проверки омских ТЦ

На заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в правительстве Омской области 30 апреля были озвучены результаты проверки ГУ МЧС России торговых центров после трагедии в Кемерово.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» там погибло 60 человек.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области Александр Рекин сообщил, что на 616 из 706 проверенных объектов с массовым пребыванием людей выявлены нарушения, ведется активная работа по устранению замечаний. По мнению спасателей, объектов, представляющих реальную угрозу безопасности посетителей, на территории региона нет.

В рабочем порядке информация о результатах проверки будет направлена в правительство Омской области.

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