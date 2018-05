Группа АBBA отказалась от концертов и прикрылась двойниками

В конце апреля ABBA анонсировала выход двух новых песен после 35-летнего перерыва. Одну из композиций, которая получила название I Still Have Faith In You, проиграют по телевидению в декабре. Релизом займутся «Би-би-си» и NBC. «Мы, может, уже совсем зрелые, но песня — новая. И это здорово», — отметили музыканты.