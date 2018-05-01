В Самаре на Московском шоссе «пошла волнами» тротуарная плитка
Зиму не пережила пешеходная дорожка вдоль трамвайных путей до стадиона к ЧМ-2018.
Зиму не пережила пешеходная дорожка вдоль трамвайных путей до стадиона к ЧМ-2018.
Зима в этом году оказалась беспощадна к самарским дорогам. Не пережили ее не только старые, но и недавно построенные дороги. Плохо зима также сказалась на тротуарах и пешеходных дорожках — там начала проседать или вовсе уходить под землю плитка. Примером тому могут быть поселок Мехзавод, проспект Ленина, а также Струковский сад и парк Металлургов.
30 апреля жители Самары сообщили в редакцию ProGorodSamara.ru о еще одном участке с «поплывшей» плиткой. Это тротуар вдоль Московского шоссе и новой трамвайной ветки до стадиона «Самара Арена». Начиная от улицы Главной, вся дорожка выглядит так, будто по ней прошлось стадо слонов.