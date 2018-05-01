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11:02 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на Московском шоссе «пошла волнами» тротуарная плитка

Зиму не пережила пешеходная дорожка вдоль трамвайных путей до стадиона к ЧМ-2018.

Зима в этом году оказалась беспощадна к самарским дорогам. Не пережили ее не только старые, но и недавно построенные дороги. Плохо зима также сказалась на тротуарах и пешеходных дорожках — там начала проседать или вовсе уходить под землю плитка. Примером тому могут быть поселок Мехзавод, проспект Ленина, а также Струковский сад и парк Металлургов.

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30 апреля жители Самары сообщили в редакцию ProGorodSamara.ru о еще одном участке с «поплывшей» плиткой. Это тротуар вдоль Московского шоссе и новой трамвайной ветки до стадиона «Самара Арена». Начиная от улицы Главной, вся дорожка выглядит так, будто по ней прошлось стадо слонов. Кое-где плитка «пошла волнами», местами провалилась, а где-то и вовсе не хватает «деталей».

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