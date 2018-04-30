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22:02 (мск), источник: Sputnik.md

На что идут жители Молдовы, чтобы не «светить» груз на таможене

На границе просканировали автобус и поймали контрабандиста с этим грузом.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Контрабанда сигарет в большой моде в нелегальном бизнесе в Молдове. В понедельник, 30 апреля, Таможенная служба снова сообщила о задержании контрабандиста при попытке провезти табачные изделия через границу.

Задержанный оказался водителем микроавтобуса, который возил посылки в Германию. Из «бусика», который пересекал таможенный пункт в Кагуле, таможенники извлекли 12 000 сигарет с акцизными марками РМ, которые были спрятаны в покрышках запасных колес. Обнаружить тайник удалось в процессе сканирования автомобиля. Задержанному грозит штраф в размере от 3 000 до 4 500 леев.

Напомним, что в конце прошлой неделе таможенники КПП в Костештах задержали контрабандиста, который пытался провезти 38 380 сигарет, которые спрятал в системе вентиляции автобуса, следующего рейсом Бельцы-Бухарест. В тот раз тайник обнаружили специально обученные собаки.

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