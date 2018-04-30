На что идут жители Молдовы, чтобы не «светить» груз на таможене

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Контрабанда сигарет в большой моде в нелегальном бизнесе в Молдове. В понедельник, 30 апреля, Таможенная служба снова сообщила о задержании контрабандиста при попытке провезти табачные изделия через границу.

Задержанный оказался водителем микроавтобуса, который возил посылки в Германию. Из «бусика», который пересекал таможенный пункт в Кагуле, таможенники извлекли 12 000 сигарет с акцизными марками РМ, которые были спрятаны в покрышках запасных колес. Обнаружить тайник удалось в процессе сканирования автомобиля. Задержанному грозит штраф в размере от 3 000 до 4 500 леев.