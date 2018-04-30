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20:15 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь включили в рейтинг успешных стран в профессиональном боксе

В список стран-лидеров в профессиональном боксе вошли государства, имеющие своих действующих чемпионов мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA.

Источник: Ежедневник.by

Сайт о профессиональном боксе и ММА boxing-mma.com составил рейтинг по количеству боксеров во всех весовых категориях, которые на данный момент владеют титулом чемпиона мира, сообщает Thinktanks.by.

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Во внимание брались только четыре основные версии — WBC, WBO, IBF и WBA. Если боксер владеет поясами по нескольким версиям, то он учитывается лишь один раз. К тому же, мы не учитывали «регулярных» чемпионов при условии, что есть «суперчемпион» (это относится к WBA). При этом учитывались «временные» чемпионы, при условии, что нет чемпиона полноценного. Во многих весовых категориях были вакантные титулы, конечно, первые номера рейтинга в таком случае во внимание не брались. Оказалось, что на сегодняшний день поясами чемпиона мира обладают 59 боксеров.

Первое место традиционно удерживает США, именно эту страну называют меккой бокса, именно тут проводятся самые крутые боксерские вечера. На данный момент есть 13 американских боксеров, владеющих чемпионскими поясами. Второе место занимает Япония (7 чемпионов), третье и четвертое делят Великобритания и Мексика (по 6).

Украина в рейтинге делит 5−6 места с Россией — у двух стран по четыре чемпиона мира. В Украине это Александр Усик, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Артем Далакян, в России — Мурат Гассиев, Сергей Ковалев, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. В ближайшее время одна из стран должна вырваться вперед — после боя Усик — Гассиев у одной станет пять чемпионов, у другой останется три. Это при условии, что к тому моменту остальные боксеры сохранят свои пояса.

Напомним, в марте боксер из Беларуси Кирилл Релих одержал победу в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Соперником белоруса был кубинец Рансес Бартелеми. Бой проходил в первом полусреднем весе до 63,5 кг.

Поединок состоял из двенадцати раундов. По результатам набранных очков победу одержал Кирилл Релих. Ранее он уже боролся за чемпионский титул, но проиграл бойцу Рики Бернсу из Великобритании.

28-летний профессиональный боксер, мастер спорта Кирилл Релих родом из Барановичей. Он призер первенства Европы 2006, чемпион Беларуси 2008, участник чемпионата Европы 2008, финалист Чемпионата Беларуси 2009−2010, победитель Кубка Беларуси 2008−2009.

Рейтинг стран по количеству чемпионов мира по боксу:

  • США — 13
  • Япония — 7
  • Великобритания — 6
  • Мексика — 6
  • Украина — 4
  • Россия — 4
  • Таиланд — 3
  • Аргентина — 2
  • Венесуэла — 2
  • Пуэрто-Рико — 2
  • ЮАР — 2
  • Филиппины — 2
  • Германия — 1
  • Казахстан — 1
  • Австралия — 1
  • Беларусь — 1
  • Гана — 1
  • Никарагуа — 1.
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