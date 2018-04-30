Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Как еда, воздержание и другие факторы связаны с полом будущего ребенка
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
Ксения Бородина показала, как выглядит в бикини
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Локомотив» — чемпион? Смолов против!
СМИ: Александр Жуков уйдет со всех постов в ОКР и МОК
Пелагея ради мужа не отказывается от макияжа даже на отдыхе
Стилисты жестоко подшутили над Кейт Миддлтон
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
17Time 100
12Восстание обреченных
30 апреля, источник: UzReport.news

Реджеп Тайип Эрдоган посетил площадь Мустакиллик

Высокий гость возложил цветы к Монументу независимости и гуманизму.

Находящийся в нашей стране с государственным визитом Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетил площадь Мустакиллик.

Высокий гость возложил цветы к Монументу независимости и гуманизму, являющемуся символом свободы, светлого будущего и благородных устремлений нашего народа.

Реджеп Тайип Эрдоган также возложил венок к подножию памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову. Отдал дань уважения светлой памяти великого государственного деятеля, основателя независимого Узбекистана.

Все новости региона
 Переменная облачность, возможен слабый дождь: погода в Узбекистане
Должностные лица получили выговор за принудительное привлечение населени...
Путин выступил за неукоснительное соблюдение иранской сделки
В Китае пассажир открыл аварийный люк чтобы проветрить самолет
Никол Пашинян рассказал, кто в Армении хозяин
МЧС предупреждает о кибератаках на автомобили и бытовые приборы
На Украине назвали «умственно отсталыми» русскоязычных граждан
Ученые назвали пять советов, как продлить жизнь на десять лет
Григорий Родченков подал иск к российскому бизнесмену Прохорову
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Локомотив» — чемпион? Смолов против! Команда Юрия Семина не сумела досрочно оформить чемпионство в РФПЛ, проиграв в Краснодаре
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей Поклонников певицы удивило то, насколько сильно повзрослела девочка за последние месяцы.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь