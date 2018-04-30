Реджеп Тайип Эрдоган посетил площадь Мустакиллик
Высокий гость возложил цветы к Монументу независимости и гуманизму.
Высокий гость возложил цветы к Монументу независимости и гуманизму.
Находящийся в нашей стране с государственным визитом Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетил площадь Мустакиллик.
Высокий гость возложил цветы к Монументу независимости и гуманизму, являющемуся символом свободы, светлого будущего и благородных устремлений нашего народа.
Реджеп Тайип Эрдоган также возложил венок к подножию памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову. Отдал дань уважения светлой памяти великого государственного деятеля, основателя независимого Узбекистана.