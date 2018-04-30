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23:02 (мск), источник: Sputnik.md

На «мини-каникулы» жители Молдовы ринулись отдыхать за границу

На всех пограничных пунктах резко повысилось число переходов, большинство выезжают из страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. С началом длительных выходных на пунктах перехода границы был зарегистрирован повышенный автомобильный трафик, особенно на выезде из страны, сообщает пограничная полиция.

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Интенсивное движение объясняется четырехдневными майскими «мини-каникулами», которые воспользовались граждане Молдовы, чтобы провести свободное время за границей.

В общем за одни только сутки субботы было зарегистрировано 65 375 переходов границы, из которых 35 034 на выезд из Молдовы. За это время границу пересекли 15 036 единиц транспорта.

Самыми загруженными оказались КПП Леушень, аэропорт Кишинева и КПП Отачь.

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