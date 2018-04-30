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20:31 (мск), источник: РИА Новости

В Москве 1 мая ограничат движение транспорта

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Движение транспорта в Москве будет ограничено 1 мая в связи с проведением шествий и митингов, сообщила пресс-служба столичной госавтоинспекции.

Источник: РИА Новости

«В связи с проведением шествий и митингов 1 мая 2018 года будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного», — говорится в сообщении.

Как отмечается, движение транспорта будет ограничено с 06.30 до 13.00 по Кремлевской и Москворецкой набережным, улице Ильинка, Варварка, Москворецкой улице, Васильевскому спуску, Большому Москворецкому мосту.

С 08.00 до 13.00 — по улицам Тверская и Моховая, с 09.00 до 13.00 — по Калужской площади и улице Большая Якиманка, с 10.30 до 15.00 — по улице Большая Полянка, Малому и Большому Каменным мостам, улицам Серафимовича, Моховой, Охотный Ряд, Воздвиженка, Знаменка, Театральной и Болотной площади.

С 11.00 до 16.00 ограничения будут действовать по улице Заморенова, Трехгорному Валу, площади Краснопресненская Застава.

«Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС», — добавили в пресс-службе ГИБДД.

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14:42 (мск)© Ньюстюб
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