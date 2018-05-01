В Нижегородской области открыли памятник сантехнику со стихами Омара Хаяма
Стихи персидского философа, математика, астронома и поэта — Омара Хаяма выгравированы на канализационном люке.
Стихи персидского философа, математика, астронома и поэта — Омара Хаяма выгравированы на канализационном люке.
Как сообщает сайт Выкса.рф, в Выксе появилась новая скульптура. Новая достопримечательность неожиданно появилась на улице Островского.
Фигура рабочего буквально вылезает
Выксунцы и читатели сайта бурно обсуждают, как совместимы: образ
«Не делай зла — вернется бумерангом,
Не плюй в колодец — будешь воду пить,
Не оскорбляй того, кто ниже рангом,
А вдруг придется,