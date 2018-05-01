В Нижегородской области открыли памятник сантехнику со стихами Омара Хаяма

Выксунцы и читатели сайта бурно обсуждают, как совместимы: образ мужчины-сантехника и стихи великого мыслителя прошлого. Однако в итоге горожане решили, что смысл этих строк очень даже понятен, если вспоминать о людях, чья работа не так очевидна, но на самом деле очень важна!