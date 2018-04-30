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22:57 (мск), источник: Publika.md

Синоптики дали прогноз погоды в Молдове на майские праздники

По прогнозам синоптиков, 1 мая в республике будет тепло и безветренно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 17% 763 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках термометры покажут +25, в Бельцах и Оргееве — на градус больше. В Тирасполе 27 выше ноля, в Леове 28. Таким же будет температурный максимум в Кагуле. В Комрате +29.

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В Кишиневе этой ночью 11 градусов, днем +27. В ближайшие дни тоже ожидается переменная облачности и до 29-ти выше ноля.

В большинстве европейский столиц день будет ясным. В Мадриде +16, возможны кратковременные дожди. В Берлине 17 градусов. В Лондоне и Париже до +14-ти. В Риме дождливо и +18.

В Вене столбики термометров поднимутся до 23 выше ноля, в Праге +20. В Белграде и Варшаве солнечно и +27, в Будапеште 25.

В Анкаре термометры покажут +29, в Бухаресте всего на градус меньше. В Киеве ясно и 26 с плюсом, в Москве 24, возможны дожди.

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