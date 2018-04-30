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22:30 (мск), источник: ТАСС

В Великобритании письмо Джека Потрошителя ушло с молотка за $41 тыс

При этом в аукционном доме не дают 100%-ной гарантии, что послание на самом деле написано серийным убийцей.

ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Письмо в полицию, автором которого мог быть известный во всем мире серийный убийца Джек Потрошитель, ушло в Великобритании с молотка почти за £30 тыс. ($41 тыс). Об этом сообщило в понедельник агентство Press Association.

По его информации, небольшую почтовую карточку размером 7 на 12 см выставил на торги аукционный дом Grand Auctions из графства Кент. Письмо было доставлено в полицейский участок лондонского района Илинг 29 октября 1888 года, за 11 дней до того, как была зарезана последняя жертва Джека Потрошителя — 25-летняя ирландка Джейн Келли.

В написанном черными чернилами послании убийца предупреждает, что «его нож все еще находится в хорошем состоянии».

Карточка принадлежала полицейскому из Скотленд-Ярда, которому ее подарили на память при выходе на пенсию в 1966 году. С тех пор она десятки лет хранилась у него дома, а выставить письмо на продажу, уже после смерти стража закона, решила его вдова.

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Борьба за раритет развернулась между американским и английским коллекционером, и в итоге победу одержал последний. Торги были завершены на отметке £30 тыс. ($41 тыс), превысив изначальную оценку лота в 40 раз.

При этом на решимость коллекционеров расстаться с серьезной суммой не повлияло даже то, что, как предупреждали в аукционном доме, 100%-ной гарантии, что послание написано рукой серийного убийцы, нет.

«Никто не может доказать, что Джек Потрошитель сам написал его, но никто не может доказать и обратного», — заявил представитель аукционного дома Джонатан Райли.

Сам же результат торгов он назвал закономерным, учитывая, что письмо с такой историей и таким происхождением ранее никогда не выставлялось на торги. «Самое необычное в этой карточке это то, что она редкая. Ни одно из подобных писем с полицейским провенансом не выставлялось на аукцион», — сказал Райли.

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