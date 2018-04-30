Соцсети: в Кишиневе уничтожают здоровые деревья

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. В соцсетях стали публиковать фотографии и сообщения с информацией о том, что на различных улицах Кишинева стали пилить деревья, причем, как уверяют горожане, — здоровые.

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«Рышкановка, перекресток Московского проспекта и улицы Мирона Костина. Еще утром здесь были молодые деревья», — написал депутат парламента Владимир Односталко.

Еще одна фотография изображает нынешнее положение дел на улице Щусева близ стадиона «Динамо». Там, как сообщают очевидцы, спилили липы.

Ранее в Кишиневе в отставку ушел руководитель Ассоциации зеленого хозяйства Елиферий Харуца.