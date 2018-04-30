В Китае пассажир попытался проветрить самолет и открыл аварийный люк
Пассажир самолета в Китае при попытке проветрить кабину открыл аварийный люк, чем вызвал срабатывание системы надува трапа. Об этом пишет South China Morning Post.
Пассажир самолета в Китае при попытке проветрить кабину открыл аварийный люк, чем вызвал срабатывание системы надува трапа. Об этом пишет South China Morning Post.
Инцидент произошел после посадки самолета в городе Мяньян.
Аварийный люк открыл 25-летний мужчина. «На борту самолета было так душно и жарко, я просто нажал на ручку у окна позади меня. Когда дверь упала, я запаниковал», — поделился виновник произошедшего.
Нарушителю порядка назначили 15 суток ареста и штраф в размере $11 тыс. Эти средства пойдут на возмещение убытков авиакомпании.
30 апреля самолет, выполнявший рейс из Москвы в армянский Гюмри, совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод