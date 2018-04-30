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23:25 (мск), источник: Известия

В Китае пассажир попытался проветрить самолет и открыл аварийный люк

Пассажир самолета в Китае при попытке проветрить кабину открыл аварийный люк, чем вызвал срабатывание системы надува трапа. Об этом пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел после посадки самолета в городе Мяньян.

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Аварийный люк открыл 25-летний мужчина. «На борту самолета было так душно и жарко, я просто нажал на ручку у окна позади меня. Когда дверь упала, я запаниковал», — поделился виновник произошедшего.

Нарушителю порядка назначили 15 суток ареста и штраф в размере $11 тыс. Эти средства пойдут на возмещение убытков авиакомпании.

30 апреля самолет, выполнявший рейс из Москвы в армянский Гюмри, совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за закурившего пассажира.

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