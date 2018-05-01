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00:34 (мск), источник: ТАСС

Минимальная зарплата у 4 млн работников в России увеличивается до 11 тыс. рублей

В Минтруде отмечают, что около 1,6 млн из этого числа трудящихся заняты в бюджетной сфере.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 мая 2018 года до 11163 рублей приведет к увеличению зарплаты до этого уровня почти у 4 млн работников, из которых около 1,6 млн человек заняты в бюджетной сфере, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

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Закон о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения стал самым ожидаемым за последние два десятилетия, считает глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, Россия стремилась к решению этой проблемы с 2000 годов. Точку или многоточие в этом вопросе поставил президент России Владимир Путин в январе этого года во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

Он пообещал довести МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного человека не с 1 января 2019 года, а с мая текущего года. Президентский закон был принят Госдумой 16 февраля, одобрен Советом Федерации 28 февраля, 7 марта подписан главой государства.

Рост доходов и производительности

По мнению директора Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой, которое она ранее высказала ТАСС, решение о повышении МРОТ своевременное и правильное, учитывая стремление страны к росту производительности труда и повышению уровня доходов населения. По оценке Минтруда, с повышением МРОТ прибавку к зарплате получат сразу 4 млн сотрудников по всей стране, из них около 1,6 млн — это работники бюджетной сферы. Также необходимость увеличения МРОТ подтолкнет работодателей к перераспределению фонда оплаты труда и к модернизации производства, считает Овчарова.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева уверена, что уравнивание МРОТ и прожиточного минимума трудоспособного населения — мера очевидная и понятная. Работающий человек, по ее убеждению, не должен попадать в категорию бедных.

«Мы очень рассчитываем на снижение количества людей, кто живет за чертой бедности. И это тема, связанная с работающими бедными, она будет частична решена», — сказал глава Минтруда Максим Топилин, выступая ранее на генсовете Федерации независимых профсоюзов России.

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МРОТ и прожиточный минимум

Прожиточный минимум — это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы. Сегодня в России есть прожиточный минимум для трудоспособного человека, для пенсионера и для ребенка.

МРОТ — это минимальный размер зарплаты россиян до вычета налога на доходы физических лиц. Работодатель не вправе платить меньше, за это его могут оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности.

Рост пособий и больничных

Кроме того, от МРОТ зависит размер больничных, пособий по беременности и родам для тех, у кого отсутствовал заработок либо он был ниже МРОТ.

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Увеличение МРОТ положительно скажется на тех, кто получает минимальное пособие по беременности и родам, рассказали ранее ТАСС в пресс-службе Фонда социального страхования. Если до 1 мая 2018 года размер декретных за 140 календарных дней составлял около 44 тыс. рублей, то с 1 мая он увеличится до 51 тыс. рублей, сообщили в фонде.

Кроме того, с 1 мая увеличится минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Если с 1 февраля 2018 он составлял 3,1 тыс. рублей в месяц, то теперь — 4,4 тыс. рублей. В Фонде социального страхования добавили, что если пособие было назначено до 1 мая 2018 года, то увеличение МРОТ никак не повлияет на его размер.

В Минтруде обещают, что следующая индексация МРОТ не за горами: она запланирована с 1 января следующего года. «В третьем квартале 2018 года Минтруд России подготовит законопроект, который определит минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года», — сказали ТАСС в ведомстве.

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