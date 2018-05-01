Во Владивостоке изменена схема движения автобусов
Пассажирам следует быть внимательными.
Пассажирам следует быть внимательными.
Во Владивостоке будет временно изменена схема нескольких автобусных маршрутов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. Это связано с проведением первомайского шествия и праздничных мероприятий. Изменения коснутся периода с 8 до 15 часов.
Как сообщили в управлении транспорта администрации города, автобусы, идущие в сторону центральной площади от площади Луговой (маршруты № 31, 49), в районе остановки «Авангард» будут направляться вверх по улице Шефнера и продолжать движение в центр по Пушкинской.
Изменения также коснутся маршрутов с конечной остановкой «Маяк». Автобусы этих маршрутов, двигаясь в центр, будут разворачиваться на улице 1-й Морской и двигаться в обратном направлении.
На обычные маршруты автобусы будут выходить по мере прохождения праздничных колонн и снятия ограничений движения.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.