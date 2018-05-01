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06:29 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке изменена схема движения автобусов

Пассажирам следует быть внимательными.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке будет временно изменена схема нескольких автобусных маршрутов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. Это связано с проведением первомайского шествия и праздничных мероприятий. Изменения коснутся периода с 8 до 15 часов.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, автобусы, идущие в сторону центральной площади от площади Луговой (маршруты № 31, 49), в районе остановки «Авангард» будут направляться вверх по улице Шефнера и продолжать движение в центр по Пушкинской.

Транспорт, идущий со стороны Первой Речки и Второй Речки в сторону железнодорожного вокзала и центральной площади, на улице Алеутской будут поворачивать налево от торгового комплекса «Clover House», продолжая движение в обратном направлении по Океанскому проспекту.

Изменения также коснутся маршрутов с конечной остановкой «Маяк». Автобусы этих маршрутов, двигаясь в центр, будут разворачиваться на улице 1-й Морской и двигаться в обратном направлении.

На обычные маршруты автобусы будут выходить по мере прохождения праздничных колонн и снятия ограничений движения.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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