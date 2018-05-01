Хакеры переключились на мессенджеры

За два года финансовая система России потеряла от кибератак около 6,9 млрд рублей, подсчитали в Group-IB. В 2017 году была выявлена новая тенденция — похищение информации через мессенджеры, рассказали «Известиям» в InfoWatch и Dr. Web. Мобильные угрозы направлены в первую очередь на пользователей операционной системы Android из-за ее большой популярности, отмечают в Dr. Web и Eset Russia.

Около 6,9 млрд рублей потеряла российская финансовая система от кибератак за два года, сообщили «Известиям» в Group-IB. И это цифры без учета успешной атаки на один из российских банков через SWIFT, которую в конце 2017 года провела группировка Cobalt. Число преступных групп, атакующих российские компании, за несколько лет заметно выросло: если в 2015 году их было три, то в 2017-м уже шесть. И Cobalt самая агрессивная из них, отметили в Group-IB. В конце декабря Европол сообщил об аресте лидера этой преступной группировки.

Чаще всего злоумышленники пытаются взломать счета физических лиц. По статистике Group-IB, за год граждане потеряли от атак Android-троянцев 821,7 млн рублей, рост год к году составил 136%. Хищения через интернет-банк выросли на 144%, до 15,7 млн рублей. При этом кражи денег у компаний через интернет-банк сократились на 35% и за год их объем составил 622,5 млн рублей, говорится в отчете Group-IB.

По данным Dr. Web, основную опасность представляют банковские троянские программы, похищающие логины, пароли с SMS-кодами и другую информацию. В 2017 году Россия заняла второе место в мире (после Германии) по числу атак банковских троянских программ — им подверглись 150 тыс. человек, рассказал «Известиям» ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Мобильные же трояны атаковали почти 250 тыс. российских пользователей. Это связано с высокой популярностью SMS-банкинга, который упрощает для злоумышленников процесс кражи денег, считает он.

При этом операционная система Android более популярна у злоумышленников, поскольку она занимает более 80% рынка мобильных устройств, отмечают в компании. В 2017 году ежемесячно появлялось до 400 новых угроз для операционной системы Android, в то время как в 2016 году — около 300, а в 2015-м — 200, отметил руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Russia Сергей Кузнецов.

Во многом это вопрос цифровой культуры и обращения со своими персональными данными, считает интернет-омбудсмен, член координационного совета «Деловой России» Дмитрий Мариничев. Злоумышленники часто используют социальную инженерию, и тогда гражданин сам отдает информацию (пароль, данные пластиковой карты и другие данные), поэтому бороться с мошенниками нужно повышением финансовой грамотности, подчеркивает он.

С прошлого года компании фиксируют новую тенденцию: кражу данных через сервисы мгновенных сообщений. По оценке InfoWatch, в прошлом году число утечек информации через мессенджеры выросло на 14,3%, хотя раньше этот канал совсем не выделялся в статистике. Кроме того, весной Dr. Web обнаружил новые модификации вредоносной программы, отслеживающей переписку в популярных мессенджерах, таких как Telegram, WhatsApp, Skype и других.

Люди всё больше и больше делятся личными данными в мобильных приложениях: если пять лет назад можно было потерять только личные фотографии, то сегодня это коммерческая переписка, счета в банках, контакты, сказал «Известиям» советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. Разработчики приложений зачастую просто не успевают за хакерами, поэтому помочь обычному пользователю может применение антивирусных программ, полагает он.