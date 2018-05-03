«Неуд» по рисованию. Почему чиновники пристрастились к фотошопу
За муниципальных кемеровских чиновников взялись односельчане, прокуратура, следователи и Минстрой. А всё
За муниципальных кемеровских чиновников взялись односельчане, прокуратура, следователи и Минстрой. А всё
Как чиновники изощрялись в фоторедакторах, чтобы не решать проблемы, читайте в материале портала iz.ru.
Скандал вокруг детской площадки в кемеровском поселке Белогорск с населением чуть более 2,7 тыс. человек начался с сообщения на сайте местной администрации. Пользователи Сети обратили внимание, что в фотоотчет о «выполнении работ по благоустройству общественной территории Лесная, Юбилейная 11» попал отфотошопленный снимок. На нем к детской площадке посреди заснеженного поселка пририсовали резиновое покрытие и подобие ограждения. Там же оказались реалистичные фотографии, на которых видно, как дети играют на площадке, складывая рюкзаки прямо на сырую землю.
Местные чиновники не поняли, почему в соцсетях поднялся такой шум. Глава Белогорского городского поселения Сергей Кирпичников уверен, что «проблема выеденного яйца не стоит». Покрытие действительно есть, но
Там резиновые квадраты, 50 на 50, между ними проклеиваются швы. И когда сдавали эту площадку, уже холодно было. Просто качественно не получилось склеить.
Чтобы не оставлять всё
Дело, начавшееся с обсуждения нерадивости местных чиновников в соцсетях, приняло серьезный оборот. Управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области организовало доследственную проверку. Чтобы установить, действительно ли администрация прикрылась подставным фото, следователи собираются изъять и изучить всю документацию по благоустройству детской площадки. Проверку проводят и в региональной прокуратуре.
На проверку выехали вышестоящие чиновники из департамента
Российские чиновники не первый год осваивают фотошоп при составлении псевдоотчетов для граждан и руководства. Массовую популярность такие коллажи обрели после появления официальных порталов для подачи обращений. Два года назад на подобный подмосковный сайт «Добродел» поступила жалоба от местных граждан на фонари, которые по непонятным причинам не зажигают в темное время суток.
Чиновники отчитались, что проблема решена, и приложили к соответствующей записи фото. Мало того что лампы «зажгли» графическим редактором, так еще и выбрали снимок, сделанный при дневном свете. Как рассказывали местные жители, в реальности фонари не горели ни днем ни ночью. В муниципальной администрации не смогли прокомментировать ситуацию — ответственный за отчеты по этому району чиновник за месяц до инцидента был задержан по подозрению в хищении и растрате 14,5 млн рублей.
Житель подмосковного Пушкино с помощью того же «Добродела» пытался решить проблему с мусором в своем районе. К жалобе он приложил фотографию с двумя переполненными мусорными контейнерами. Автор обращения удивлялся, куда делся третий. Отчет о решении проблемы был задокументирован 3 ноября 2017 года и завизирован замглавы районной администрации П. Евсеевым.
В подтверждение чиновники приложили фото, на котором вместо двух забитых контейнеров оказались три — пустых и подозрительно похожих друг на друга. В соцсетях удивлялись, что для фона выбрали фото, на котором хоть и не было мусора, зато красовалась огромная лужа. «Мне кажется или контейнеры на приложенных фотоматериалах нарисованы в графическом редакторе?» — поинтересовался автор жалобы. Модератор спорить не стал и сам возмутился такой подмене: «Сейчас этим займемся!
Московские чиновники проблему с одной маленькой урной решили не так изящно. Отчитываясь о починке маршрутной таблички, они не стали осваивать элементарные навыки создания коллажей и попросту закрыли забитую до отказа мусорку белым прямоугольником.
Столичных чиновников не раз ловили на подмене реальных работ монтажом, и не всегда дело заканчивалось одними лишь возмущениями пользователей соцсетей. Мэр Москвы Сергей Собянин пять лет назад уволил главу управы
Одно дело мусорки. А посетить мероприятие с помощью графического редактора — уже совсем другой уровень. Таким образом «сводить» руководство на торжественное открытие финала Сельских игр Кубани в 2012-м решили чиновники Лабинского района Краснодарского края. На официальном сайте администрации новость об их участии в мероприятии снабдили коллажем, на котором на снимок стадиона наложили фотографию
Ретушь была настолько откровенной, что в Сети появилась масса пародий: чиновники с помощью нехитрых манипуляций в фотошопе «побывали» в космосе,
Министру ЖКХ Московской области Евгению Хромушину
Петербургских чиновников так часто ловили на отфотошопленных отчетах, что пришлось вмешаться губернатору. В Петергофе с поддельными отчетами развернулась целая комедия — и всё
Решение проблемы отложили на три месяца — до наступления теплой погоды. Когда пришло время, на портале появился отчет с отредактированной фотографией, где следы клея схематично замазали серыми прямоугольниками. Управляющая компания, ответственная за выполнение работ, свалила вину на чиновников, а те, в свою очередь, указали обратно на УК. Кто в итоге избавил дверь от остатков объявления размером меньше открытки, неизвестно.
Последней каплей для руководства стал случай, произошедший в Приморском районе в 2016 году. На портале «Наш Санкт-Петербург» муниципальные чиновники отрапортовали о ремонте дороги и приложили в подтверждение фото. Обман вскрылся быстро, восстановить дорогу обещали в кратчайшие сроки. Однако чиновник, которому и принадлежала идея использовать фоторедактор, лишился работы. «Заниматься фотошопом и липовать — это просто глупо. Не фотошопом надо заниматься, а работой», — заявил губернатор Георгий Полтавченко, пригрозив увольнением всем желающим «приукрасить» действительность.