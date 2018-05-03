«Неуд» по рисованию. Почему чиновники пристрастились к фотошопу

Источник: Известия

Как чиновники изощрялись в фоторедакторах, чтобы не решать проблемы, читайте в материале портала iz.ru.

Нарвались на ревизоров

Скандал вокруг детской площадки в кемеровском поселке Белогорск с населением чуть более 2,7 тыс. человек начался с сообщения на сайте местной администрации. Пользователи Сети обратили внимание, что в фотоотчет о «выполнении работ по благоустройству общественной территории Лесная, Юбилейная 11» попал отфотошопленный снимок. На нем к детской площадке посреди заснеженного поселка пририсовали резиновое покрытие и подобие ограждения. Там же оказались реалистичные фотографии, на которых видно, как дети играют на площадке, складывая рюкзаки прямо на сырую землю.

Местные чиновники не поняли, почему в соцсетях поднялся такой шум. Глава Белогорского городского поселения Сергей Кирпичников уверен, что «проблема выеденного яйца не стоит». Покрытие действительно есть, но из-за непогоды не удалось аккуратно его состыковать.

Там резиновые квадраты, 50 на 50, между ними проклеиваются швы. И когда сдавали эту площадку, уже холодно было. Просто качественно не получилось склеить. Сергей Кирпичников Глава Белогорского городского поселения в интервью радиостанции «Говорит Москва»

Чтобы не оставлять всё тяп-ляп, покрытие собрали и отвезли на склад в здание администрации до потепления, утверждает Кирпичников. Почему чиновники, вместо того чтобы объяснить всё как есть, решили пририсовать покрытие в фотошопе, он не объяснил.

Источник: Администрация Тисульского района

Дело, начавшееся с обсуждения нерадивости местных чиновников в соцсетях, приняло серьезный оборот. Управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области организовало доследственную проверку. Чтобы установить, действительно ли администрация прикрылась подставным фото, следователи собираются изъять и изучить всю документацию по благоустройству детской площадки. Проверку проводят и в региональной прокуратуре.

На проверку выехали вышестоящие чиновники из департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса областной администрации. Скандал дошел и до федеральных властей. Глава Минстроя РФ Михаил Мень в пятницу, 27 апреля, поручил своему заместителю Андрею Чибису разобраться, что же произошло при благоустройстве детской площадки на самом деле. На работы, по данным СМИ, было потрачено более 150 тыс. рублей.

Что закрасили-то?

Российские чиновники не первый год осваивают фотошоп при составлении псевдоотчетов для граждан и руководства. Массовую популярность такие коллажи обрели после появления официальных порталов для подачи обращений. Два года назад на подобный подмосковный сайт «Добродел» поступила жалоба от местных граждан на фонари, которые по непонятным причинам не зажигают в темное время суток.

Чиновники отчитались, что проблема решена, и приложили к соответствующей записи фото. Мало того что лампы «зажгли» графическим редактором, так еще и выбрали снимок, сделанный при дневном свете. Как рассказывали местные жители, в реальности фонари не горели ни днем ни ночью. В муниципальной администрации не смогли прокомментировать ситуацию — ответственный за отчеты по этому району чиновник за месяц до инцидента был задержан по подозрению в хищении и растрате 14,5 млн рублей.

Житель подмосковного Пушкино с помощью того же «Добродела» пытался решить проблему с мусором в своем районе. К жалобе он приложил фотографию с двумя переполненными мусорными контейнерами. Автор обращения удивлялся, куда делся третий. Отчет о решении проблемы был задокументирован 3 ноября 2017 года и завизирован замглавы районной администрации П. Евсеевым.

Источник: dobrodel.mosreg.ru

В подтверждение чиновники приложили фото, на котором вместо двух забитых контейнеров оказались три — пустых и подозрительно похожих друг на друга. В соцсетях удивлялись, что для фона выбрали фото, на котором хоть и не было мусора, зато красовалась огромная лужа. «Мне кажется или контейнеры на приложенных фотоматериалах нарисованы в графическом редакторе?» — поинтересовался автор жалобы. Модератор спорить не стал и сам возмутился такой подмене: «Сейчас этим займемся! Что-то это уже совсем за гранью…» Второй раз отчет появился к концу месяца, на этот раз за подписью другого замглавы района В. Струева. На снимке на этот раз оказался смазанный кадр с одним контейнером, содержимое которого разглядеть невозможно.

Московские чиновники проблему с одной маленькой урной решили не так изящно. Отчитываясь о починке маршрутной таблички, они не стали осваивать элементарные навыки создания коллажей и попросту закрыли забитую до отказа мусорку белым прямоугольником.

Источник: dobrodel.mosreg.ru

Столичных чиновников не раз ловили на подмене реальных работ монтажом, и не всегда дело заканчивалось одними лишь возмущениями пользователей соцсетей. Мэр Москвы Сергей Собянин пять лет назад уволил главу управы Орехово-Борисово, который «убрал снег» с пешеходной дорожки ретушью, а спустя год — руководителя Пресненского района, который тем же методом дорисовал недостающий адресный указатель на доме.

Прифотошопь меня

Одно дело мусорки. А посетить мероприятие с помощью графического редактора — уже совсем другой уровень. Таким образом «сводить» руководство на торжественное открытие финала Сельских игр Кубани в 2012-м решили чиновники Лабинского района Краснодарского края. На официальном сайте администрации новость об их участии в мероприятии снабдили коллажем, на котором на снимок стадиона наложили фотографию вице-губернатора, главы администрации района, руководителя городского поселения и Героя Труда.

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Ретушь была настолько откровенной, что в Сети появилась масса пародий: чиновники с помощью нехитрых манипуляций в фотошопе «побывали» в космосе, Нью-Йорке, сюжете телеканала о наводнении и других локациях. Чиновники утверждали, что всему виной стала техническая ошибка, из-за которой фотограф вместо оригинального снимка прислал в пресс-службу макет коллажа. Недоглядевших же сотрудников они обещали наказать. Присутствовали чиновники на мероприятии или нет, так и не прояснилось.

Министру ЖКХ Московской области Евгению Хромушину из-за иллюстрации местной газеты пришлось доказывать, что он действительно отправился на инспекцию ремонта. Подмосковная газета напечатала заметку «Два года ты мне снилась» про ремонт кровли одного из домов в Электростали, которую снабдила коллажем: к снимку, где чиновники проверяли качество работ на чердаке, пририсовали фото министра в костюме. Пресс-секретарь Хромушина назвал затею газеты плохой новогодней шуткой, предоставил доказательство присутствия министра и подчеркнул, что «лазанье по чердакам» для его начальства — постоянная практика.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

Хватит липовать

Петербургских чиновников так часто ловили на отфотошопленных отчетах, что пришлось вмешаться губернатору. В Петергофе с поддельными отчетами развернулась целая комедия — и всё из-за обклеенной рекламой входной двери. Местный житель пожаловался на испачканную обрывками объявлений дверь через портал «Наш Санкт-Петербург».

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Решение проблемы отложили на три месяца — до наступления теплой погоды. Когда пришло время, на портале появился отчет с отредактированной фотографией, где следы клея схематично замазали серыми прямоугольниками. Управляющая компания, ответственная за выполнение работ, свалила вину на чиновников, а те, в свою очередь, указали обратно на УК. Кто в итоге избавил дверь от остатков объявления размером меньше открытки, неизвестно.