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06:41 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Наставник «СКА-Хабаровск» остался без подарка

Армейцы проиграли в Уфе и не могут забить целых 840 минут.

Футболисты «СКА-Хабаровск» в очередном туре проиграли в гостях «Уфе» — 0:1. Единственный мяч хозяева провели уже на третьей минуте матча, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Игра состоялась в день рождения наставника армейцев Сергея Передни, для которого это был четвёртый поединок в качестве главного тренера клуба. Конечно, лучшим подарком для Передни стала бы если не победа хабаровчан, то хотя бы забитый гол своей команды. Увы, этого не произошло.

Нынешней весной наши футболисты вообще установили антирекорд: с учетом кубкового матча с «Шинником» армейцы не могут поразить чужие ворота целых 840 минут.

 — У нас сегодня вышла новая связка центральных защитников: Димидко получил травму, Пуцко не мог играть из-за арендного соглашения с «Уфой», — сказал после игры Сергей Передня. — Несыгранность Аделейе, Эдиева и Гришко привела к быстрому пропущенному голу. Настраивали их в особенности на первые минуты, но все равно допустили ошибку. Хотя, конечно, Игбун и Сысуев здорово сыграли в том моменте.

По мнению Сергея Передни, во втором тайме за счёт сделанных замен армейцам удалось обострить игру. Стали играть в два центральных защитника, выпустив вместо Аделейе нападающего Секульски. Но вновь не забили. Правда, тренер считает, что в одном из эпизодов судья обязан был назначить пенальти в ворота хозяев.

— Не знаю, как трактовать эпизод с неназначенным пенальти. Наверное, это удел всех команд, которые вылетают, — посетовал Сергей Передня. — Обидно, что такой опытный судья не ставит стопроцентный пенальти. Если правила для всех едины, то надо судить правильно все команды. В некоторых эпизодах «Уфа» нас переигрывала, но, я считаю, что мы не заслуживали сегодня поражения. Свой заключительный домашний матч в Премьер-лиге армейцы проведут 5 мая с ФК «Краснодар». А завершат сезон хабаровчане поединком в Питере с «Зенитом».

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