Наставник «СКА-Хабаровск» остался без подарка
Армейцы проиграли в Уфе и не могут забить целых 840 минут.
Армейцы проиграли в Уфе и не могут забить целых 840 минут.
Футболисты «СКА-Хабаровск» в очередном туре проиграли в гостях «Уфе» — 0:1. Единственный мяч хозяева провели уже на третьей минуте матча, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Игра состоялась в день рождения наставника армейцев Сергея Передни, для которого это был четвёртый поединок в качестве главного тренера клуба. Конечно, лучшим подарком для Передни стала бы если не победа хабаровчан, то хотя бы забитый гол своей команды. Увы, этого не произошло.
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По мнению Сергея Передни, во втором тайме за счёт сделанных замен армейцам удалось обострить игру. Стали играть в два центральных защитника, выпустив вместо Аделейе нападающего Секульски. Но вновь не забили. Правда, тренер считает, что в одном из эпизодов судья обязан был назначить пенальти в ворота хозяев.
— Не знаю, как трактовать эпизод с неназначенным пенальти. Наверное, это удел всех команд, которые вылетают, — посетовал Сергей Передня. — Обидно, что такой опытный судья не ставит стопроцентный пенальти. Если правила для всех едины, то надо судить правильно все команды. В некоторых эпизодах «Уфа» нас переигрывала, но, я считаю, что мы не заслуживали сегодня поражения. Свой заключительный домашний матч в