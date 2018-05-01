Наставник «СКА-Хабаровск» остался без подарка

Футболисты «СКА-Хабаровск» в очередном туре проиграли в гостях «Уфе» — 0:1. Единственный мяч хозяева провели уже на третьей минуте матча, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Игра состоялась в день рождения наставника армейцев Сергея Передни, для которого это был четвёртый поединок в качестве главного тренера клуба. Конечно, лучшим подарком для Передни стала бы если не победа хабаровчан, то хотя бы забитый гол своей команды. Увы, этого не произошло.

Нынешней весной наши футболисты вообще установили антирекорд: с учетом кубкового матча с «Шинником» армейцы не могут поразить чужие ворота целых 840 минут.

— У нас сегодня вышла новая связка центральных защитников: Димидко получил травму, Пуцко не мог играть из-за арендного соглашения с «Уфой», — сказал после игры Сергей Передня. — Несыгранность Аделейе, Эдиева и Гришко привела к быстрому пропущенному голу. Настраивали их в особенности на первые минуты, но все равно допустили ошибку. Хотя, конечно, Игбун и Сысуев здорово сыграли в том моменте.