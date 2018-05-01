Дождь и ветер испортят 1 мая владивостокцам
В Приморье во вторник ожидаются небольшие и умеренные осадки.
В Приморье во вторник ожидаются небольшие и умеренные осадки.
Сегодня, 1 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер
Во Владивостоке облачно, небольшой, во второй половине дня умеренный дождь, с вероятностью 80%. Ветер западный,
В Уссурийске переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер
В Находке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер южный,