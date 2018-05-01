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06:33 (мск), источник: VLADNEWS

Дождь и ветер испортят 1 мая владивостокцам

В Приморье во вторник ожидаются небольшие и умеренные осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 25% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: VLADNEWS

Сегодня, 1 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, на побережье умеренный до сильного. Температура воздуха +8…+17 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно, небольшой, во второй половине дня умеренный дождь, с вероятностью 80%. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12…+14 °C.

В Уссурийске переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +13…+15 °C.

В Находке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +13..+15 °C.

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