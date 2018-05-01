Дождь и ветер испортят 1 мая владивостокцам

Сегодня, 1 мая, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, на побережье умеренный до сильного. Температура воздуха +8…+17 °C, сообщает Примпогода.