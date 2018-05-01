Ученые рассказали о необычной пользе домашних животных для здоровья человека

Источник: AP 2018

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе эксперимента ученые из Ульмского университета (Германия) и Колорадского университета в Боулдере (США) выяснили, что люди, у которых нет домашних животных более подвержены стрессу.

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Для исследования были отобраны 40 жителей ФРГ в возрасте от 20 до 40 лет. Их разделили на две группы — те, кто вырос на ферме в окружении домашних питомцев и на городских жителей, редко контактирующих с животными.

После этого испытуемых попросили решить несложную задачу по математике, а для выяснения реакции организма на это взяли пробы крови и слюны до начала теста и через 15, 60, 90 и 120 мин после него.

Результат показал, что у группы горожан повышался уровень моноядерных клеток в переферической крови и понижалась активность интерлейника-10 (противовоспалительный процесс). Это признак стресса.

При чем высокий уровень этих клеток фиксировался даже через два часа после решения задачи.

У группы людей, росших на ферме, организм не так сильно реагировал на стресс. Ученые отмечают, что это в дальнейшем может снизить риск появления психических заболеваний.

По их мнению, во многом такой реакции способствуют микроорганизмы, передающиеся людям от животных. Из-за этого иммунитет начинает приспосабливаться и достигает баланса в противовоспалительных процессах, что позволяет снизить риск развития аутоиммунных заболеваний, психических расстройств и аллергий.