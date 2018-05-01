Ученые рассказали о необычной пользе домашних животных для здоровья человека
Ученые установили, что жизнь в городе без домашнего питомца может сказаться на психическом здоровье человека.
Ученые установили, что жизнь в городе без домашнего питомца может сказаться на психическом здоровье человека.
Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
В ходе эксперимента ученые из Ульмского университета (Германия) и Колорадского университета в Боулдере (США) выяснили, что люди, у которых нет домашних животных более подвержены стрессу.
Для исследования были отобраны 40 жителей ФРГ в возрасте от 20 до 40 лет. Их разделили на две группы — те, кто вырос на ферме в окружении домашних питомцев и на городских жителей, редко контактирующих с животными.
После этого испытуемых попросили решить несложную задачу по математике, а для выяснения реакции организма на это взяли пробы крови и слюны до начала теста и через 15, 60, 90 и 120 мин после него.
Результат показал, что у группы горожан повышался уровень моноядерных клеток в переферической крови и понижалась активность интерлейника-10 (противовоспалительный процесс). Это признак стресса.
При чем высокий уровень этих клеток фиксировался даже через два часа после решения задачи.
По их мнению, во многом такой реакции способствуют микроорганизмы, передающиеся людям от животных.
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