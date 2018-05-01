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06:47 (мск), источник: Восток Медиа

Останки двух тигрят нашли в Хабаровском крае в лесу

В Хабаровском крае в лесу обнаружили двух мёртвых тигрят. Их останки изучат приморские эксперты, чтобы установить причину смерти маленьких хищников, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на РИА Новости.

По словам директора дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, тигрят в лесу нашли жители посёлка Среднехорский в Хабаровском крае. В воскресенье, 29 апреля, они собирали черемшу в окрестностях посёлка и случайно обнаружили тигриные останки.

«Они сообщили нам и в министерство природы Хабаровского края. В понедельник, 30 апреля, на место прибыла группа в составе наших специалистов, полицейских, сотрудников министерства. Останки тигрят направлены на экспертизу в Уссурийск», — уточнил Арамилев.

По его предположениям, маленькие хищники вероятнее всего погибли от трёх до шести месяцев назад. Точную причину и примерную дату их смерти установят эксперты после детального изучения останков. В случившемся также разбирается полиция — идёт проверка.

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