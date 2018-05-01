Останки двух тигрят нашли в Хабаровском крае в лесу

По словам директора дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, тигрят в лесу нашли жители посёлка Среднехорский в Хабаровском крае. В воскресенье, 29 апреля, они собирали черемшу в окрестностях посёлка и случайно обнаружили тигриные останки.

«Они сообщили нам и в министерство природы Хабаровского края. В понедельник, 30 апреля, на место прибыла группа в составе наших специалистов, полицейских, сотрудников министерства. Останки тигрят направлены на экспертизу в Уссурийск», — уточнил Арамилев.