Шесть тысяч саженцев кедра высадили на «Земле леопарда» в Приморье
Семь лет волонтеры и школьники следуют экологической традиции.
Семь лет волонтеры и школьники следуют экологической традиции.
Шесть тысяч саженцев кедра накануне обрели свой новый дом в национальном парке «Земля леопарда», что в Хасанском районе Приморья. В ходе необычной акции новому лесному массиву дали начало больше 150 волонтеров. Об этом сообщили в
День кедра впервые прошел в Приморье в 2011 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). И с того времени стал незыблемой традицией. В местах обитания дальневосточного леопарда появляются всё новые кедровые участки.
— День кедра — важное для нас событие, — сказала заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экологическому просвещению и туризму Зиля Ибатуллина. — В прошлом вырубка бессчетного количества таких деревьев и пожары стали одной из причин сокращения ареала дальневосточного леопарда. Сегодня мы смогли сделать нашей земле настоящей подарок, и сотрудники «Земли леопарда» приложат все усилия для защиты леса.