Шесть тысяч саженцев кедра высадили на «Земле леопарда» в Приморье

Шесть тысяч саженцев кедра накануне обрели свой новый дом в национальном парке «Земля леопарда», что в Хасанском районе Приморья. В ходе необычной акции новому лесному массиву дали начало больше 150 волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

День кедра впервые прошел в Приморье в 2011 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). И с того времени стал незыблемой традицией. В местах обитания дальневосточного леопарда появляются всё новые кедровые участки.