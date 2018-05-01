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06:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Шесть тысяч саженцев кедра высадили на «Земле леопарда» в Приморье

Семь лет волонтеры и школьники следуют экологической традиции.

Шесть тысяч саженцев кедра накануне обрели свой новый дом в национальном парке «Земля леопарда», что в Хасанском районе Приморья. В ходе необычной акции новому лесному массиву дали начало больше 150 волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

День кедра впервые прошел в Приморье в 2011 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). И с того времени стал незыблемой традицией. В местах обитания дальневосточного леопарда появляются всё новые кедровые участки.

— День кедра — важное для нас событие, — сказала заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экологическому просвещению и туризму Зиля Ибатуллина. — В прошлом вырубка бессчетного количества таких деревьев и пожары стали одной из причин сокращения ареала дальневосточного леопарда. Сегодня мы смогли сделать нашей земле настоящей подарок, и сотрудники «Земли леопарда» приложат все усилия для защиты леса.

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