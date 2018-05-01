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08:30 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с Праздником Весны и Труда

УФА, 29 апр 2018. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с Праздником Весны и Труда.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником — Днём Весны и Труда!

Целое столетие он отмечается во многих государствах, но в нашей стране — по-особому, объединяя разные поколения, создавая хороший настрой на созидание и дружную работу. Сегодня мы чествуем тех, кто учит, лечит, строит, пашет, занимается предпринимательством, трудится на производстве, вносит свой вклад в движение республики вперед.

Неоценим вклад наших ветеранов, которые защищали страну на фронтах, а затем самоотверженным трудом поднимали её в послевоенные годы. На них должна равняться наша молодёжь, которая только вступает во взрослую жизнь, начинает отсчёт своей трудовой биографии.

Пусть эти весенние дни наполнят нас радостью, дадут новый заряд бодрости и оптимизма. Здоровья вам, мира, тепла и успехов во всех добрых делах!.

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