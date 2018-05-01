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07:42 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске появится музей Дмитрия Хворостовского

Около 200 предметов оперной звезды в Красноярск отправили его родители.

В Красноярске появится музей имени Дмитрия Хворостовского. В нем будут представлены костюмы оперного певца с мировым именем.

В них артист выступал на лучших сценах Европы. Почти 200 предметов, принадлежащих оперной звезде, в Красноярск отправили родители Дмитрия Хворостовского. В их числе и многочисленные призы и награды. Одна из последних — скрипичный ключ, который в Москве вручили родителям после смерти баритона.

Кстати, в Красноярском краеведческом музее собирать коллекцию, связанную с именем знаменитого земляка, начали еще в 90-х годах. Среди экспонатов есть буденовка, которую маленькому Диме сшила на Новый год его бабушка. А запонку еще одной легенды оперы Федора Шаляпина подарила Дмитрию Хворостовскому одна из поклонниц его таланта. На новодевичьем кладбище они теперь лежат рядом.

Всего в краеведческом музее уже собрано около 600 экспонатов и для них необходимо отдельное помещение. Пока краевые власти выбирают место под музей, часть экспонатов можно увидеть в музее-усадьбе Юдина.

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