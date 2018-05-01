Борщевский занял место Мартемьянова в хабаровском «Амуре»

Как сообщает пресс-служба «Амура», новый главный тренер уже посетил дальневосточную столицу, провёл встречи с руководством клуба и персоналом команды, а также обсудил планы предсезонной подготовки и комплектования команды на будущий сезон.

Николай Борщевский родился 12 января 1965 года в Томске. В качестве игрока провёл по шесть сезонов в составах московских команд «Спартак» и «Динамо». Он четырёхкратный серебряный и дважды бронзовый призёр национального чемпионата. Провёл четыре сезона в НХЛ, выступая за команды «Торонто Мэйпл Лифс», «Калгари Флеймз» и «Даллас Старз». Олимпийский чемпион 1992 года.

Тренерскую карьеру начинал в Северной Америке. В 2006 году вернулся в Россию, возглавив ярославский «Локомотив». В КХЛ в качестве главного тренера работал с мытищинским «Атлантом». Кроме того, в качестве помощника работал в тренерских штабах Милоша Ржиги, Бенгт-Оке Густафссона, Тома Роу, Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина. Обладатель Кубка Гагарина 2015 в качестве тренера питерского СКА.