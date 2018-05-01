Борщевский занял место Мартемьянова в хабаровском «Амуре»
Тренерский штаб хоккейной команды «Амур» в новом сезоне возглавит Николай Борщевский. Контракт с 53-летним специалистом хабаровский клуб заключил сроком на один сезон.
Тренерский штаб хоккейной команды «Амур» в новом сезоне возглавит Николай Борщевский. Контракт с 53-летним специалистом хабаровский клуб заключил сроком на один сезон.
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Николай Борщевский родился 12 января 1965 года в Томске. В качестве игрока провёл по шесть сезонов в составах московских команд «Спартак» и «Динамо». Он четырёхкратный серебряный и дважды бронзовый призёр национального чемпионата. Провёл четыре сезона в НХЛ, выступая за команды «Торонто Мэйпл Лифс», «Калгари Флеймз» и «Даллас Старз». Олимпийский чемпион 1992 года.
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