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06:50 (мск), источник: Восток Медиа

Борщевский занял место Мартемьянова в хабаровском «Амуре»

Тренерский штаб хоккейной команды «Амур» в новом сезоне возглавит Николай Борщевский. Контракт с 53-летним специалистом хабаровский клуб заключил сроком на один сезон.

Как сообщает пресс-служба «Амура», новый главный тренер уже посетил дальневосточную столицу, провёл встречи с руководством клуба и персоналом команды, а также обсудил планы предсезонной подготовки и комплектования команды на будущий сезон.

Николай Борщевский родился 12 января 1965 года в Томске. В качестве игрока провёл по шесть сезонов в составах московских команд «Спартак» и «Динамо». Он четырёхкратный серебряный и дважды бронзовый призёр национального чемпионата. Провёл четыре сезона в НХЛ, выступая за команды «Торонто Мэйпл Лифс», «Калгари Флеймз» и «Даллас Старз». Олимпийский чемпион 1992 года.

Тренерскую карьеру начинал в Северной Америке. В 2006 году вернулся в Россию, возглавив ярославский «Локомотив». В КХЛ в качестве главного тренера работал с мытищинским «Атлантом». Кроме того, в качестве помощника работал в тренерских штабах Милоша Ржиги, Бенгт-Оке Густафссона, Тома Роу, Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина. Обладатель Кубка Гагарина 2015 в качестве тренера питерского СКА.

РИА «Восток-Медиа» писало, что главным тренером «тигров» был Андрей Мартемьянов. На закрытии сезона болельщики долго аплодировали Андрею Мартемьянову и кричали ему «Оставайтесь!». Наставник, который впервые за шесть лет вывел команду в плей-офф, растрогался, однако признался, что рассматривает предложения других клубов. Позже первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко подтвердил информацию об уходе специалиста.

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