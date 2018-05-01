Футбольный трофей из чистого золота прибыл во Владивосток

По информации администрации Приморья, у трапа самолёта почётных гостей столицы региона встречал временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Во Владивосток Кубок привезли из Японии. В стране восходящего солнца завершилось международное турне трофея — в Токио состоялась официальная церемония передачи награды стране-хозяйке мирового первенства. Именно с Владивостока начался финальный этап путешествия кубка по России.
Два дня Кубок будет стоять в специальном шатре на центральной площади Владивостока. Все желающие могут увидеть его и сфотографировать с 16:00 до 20:00 1 мая, а также в среду, 2 мая, с 12:00 до 20:00.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», сегодня, 1 мая, приморцы увидят матч, в котором примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова.
Кубок чемпионата мира по футболу сделан из чистого золота, весит 6,142 килограммов и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде трофей существует с 1974 года. По регламенту прикасаться к нему имеют право лишь победители турнира и главы государств.