Футбольный трофей из чистого золота прибыл во Владивосток

По информации администрации Приморья, у трапа самолёта почётных гостей столицы региона встречал временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Во Владивосток Кубок привезли из Японии. В стране восходящего солнца завершилось международное турне трофея — в Токио состоялась официальная церемония передачи награды стране-хозяйке мирового первенства. Именно с Владивостока начался финальный этап путешествия кубка по России.

Два дня Кубок будет стоять в специальном шатре на центральной площади Владивостока. Все желающие могут увидеть его и сфотографировать с 16:00 до 20:00 1 мая, а также в среду, 2 мая, с 12:00 до 20:00.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», сегодня, 1 мая, приморцы увидят матч, в котором примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова.