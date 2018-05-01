Хабаровские пожарные отметили профессиональный праздник
30 апреля пожарной охране России исполнилось 369 лет.
30 апреля пожарной охране России исполнилось 369 лет.
Столь солидную дату хабаровские огнеборцы отметили масштабно: организовали выставку новейшей и раритетной пожарной техники, провели показательные выступления, а по улицам краевого центра к радости детишек прошла колонна специальной техники.
— Возле Арены «Ерофей» была развернута выставка современных и ретро пожарных автомобилей. Здесь можно было увидеть техническое вооружение разных лет — от конной повозки с бочкой, сверкающего новой краской ЗИЛа советских времен, до образцов последних моделей специализированных автоцистерн, автолестниц,
Там же на площади спасатели показали, как ликвидируют последствия ДТП и деблокируют пострадавших из разбитого автомобиля. «Спасательная операция» продлилась всего 10 минут. Свои умения показали и студенты техникума техносферной безопасности — точной «стрельбой» водой из пожарных рукавов по специальным мишеням.
Главным событием праздника стала демонстрация силы воды. Под давлением с помощью шести пожарных рукавов на высоту почти в два метра на специальной контракции был поднят пожарный.