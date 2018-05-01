Приморцы за неделю нагоняли на 7,5 млн рублей

За минувшую неделю в Приморье по результатам обработки фотофактов было возбуждено 16 тысяч 546 дел об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила 9 млн 177 тыс. 500 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, больше всего было наложено штрафов за превышение установленной скорости движения, вынесено 14 тыс. 581 постановление о наложении штрафа на сумму 7 млн 562 тыс. 500 рублей. За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги 546 дел на сумму 786 тыс. 750 рублей. За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств 1 419 дел на сумму 828 тыс. 250 рублей.

Также за неуплату штрафов в установленные законодательством сроки составлено и направлено в суды 103 административных материала.