В Красноярск идет затяжное похолодание

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В Красноярске снова изменится погода: начало мая жители встретят при 20-градусной жаре, затем температура понизится, а новая волна потепления ожидается только в конце весны.

Вторник, 1 мая, станет последним жарким днем на этой неделе. Сегодня воздух в городе должен прогреться до +23.. +25 °C, вечером ожидается до +19 °C, в ночь на среду — до +11 °C.

2 и 3 мая синоптики прогнозируют днем до +13 °C, ночью возможно понижение температуры до 0.. +2 °C.

В первые три дня мая в Красноярске возможны небольшие дожди, а завтра — гроза. Также ожидается усиление западного ветра.

В дальнейшем температура в городе продолжит понижаться — так, в пятницу синоптики обещают лишь +6.. +8 °C. Следующие выходные и новая неделя не принесут красноярцам потепления. В долгосрочном прогнозе синоптиков оно ожидается только в конце мая — начиная с двадцатых чисел.