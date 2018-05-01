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06:25 (мск), источник: VLADNEWS

Глава Приморья возглавил первомайскую колонну

Более 20 тысяч человек решили принять участие в праздничной демонстрации.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке началось празднование 1 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Празднование началось с демонстрации, в которой решили принять участие более 20 тысяч жителей Приморья. Возглавил первомайскую колонну врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко вместе со своей супругой Светланой.

Как рассказал глава края, еще школьником он впервые принял участие в первомайском шествии именно во Владивостоке.

Напомним, в шествии традиционно принимают участие представители различных муниципалитетов, общественники, участники политических партий и предприятий региона.

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