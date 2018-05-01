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06:56 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровск празднует День весны и труда

Митинг и шествие, посвященные 1 мая, прошли в краевом центре.

В Хабаровске прошли праздничный митинг и шествие, посвященные дню Весны и Труда, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сразу после шествия на площади «Город воинской Славы» кадеты запустили флешмоб «Моя Россия», ребята мелками нарисовали карту нашей страны, раскрасили ее в цвета триколора и обозначили все города воинской славы. Хабаровск на карте отметил принявший участие во флешмобе губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Сегодня, 1 мая для жителей краевой столицы подготовлена насыщенная программа мероприятий. В городе пройдут концерты, молодежные акции, спортивные соревнования.

Наибольшее количество развлечений запланировано на краевой набережной и в парковой зоне стадиона им. В. И. Ленина.

Здесь до самого вечера будут работать сразу несколько тематических площадок. Гости праздника смогут увидеть выставку автомобилей Хабаровского клуба «Авторетро», посетить ярмарки-продажи handmade-товаров, продегустировать блюда национальных кухонь, принять участие в различных мастер-классах, сфотографироваться в фотозонах. Для юных гостей работают игровые площадки, творческие лаборатории и зоны аквагрима. Возле памятника маршалу Василевскому организована площадка для ветеранов. Для них выступит духовой оркестр.

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Отдельные площадки ждут любителей спорта и активного образа жизни. Все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении норм физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», потренироваться на воркаут-площадке, посмотреть показательные выступления спортсменов и соревнования по футболу, большому теннису, волейболу и баскетболу.

Свою праздничную программу 1 мая для хабаровчан подготовили и городские парки. В 14.00 летний сезон откроют в парке «Северный», а в парках им. Ю. А. Гагарина, в парке «Динамо» и детском парке им. Гайдара пройдут народные гуляния. В 15.00 на площади им. В. И. Ленина начнется праздничный концерт участников фестиваля «Студенческая весна».

Сегодня будут запущены все городские фонтаны. Завершатся праздничные мероприятия вечером лазерным шоу на городских прудах.

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