Хабаровск празднует День весны и труда

В Хабаровске прошли праздничный митинг и шествие, посвященные дню Весны и Труда, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Сразу после шествия на площади «Город воинской Славы» кадеты запустили флешмоб «Моя Россия», ребята мелками нарисовали карту нашей страны, раскрасили ее в цвета триколора и обозначили все города воинской славы. Хабаровск на карте отметил принявший участие во флешмобе губернатор региона Вячеслав Шпорт.



Сегодня, 1 мая для жителей краевой столицы подготовлена насыщенная программа мероприятий. В городе пройдут концерты, молодежные акции, спортивные соревнования.



Наибольшее количество развлечений запланировано на краевой набережной и в парковой зоне стадиона им. В. И. Ленина.



Здесь до самого вечера будут работать сразу несколько тематических площадок. Гости праздника смогут увидеть выставку автомобилей Хабаровского клуба «Авторетро», посетить ярмарки-продажи handmade-товаров, продегустировать блюда национальных кухонь, принять участие в различных мастер-классах, сфотографироваться в фотозонах. Для юных гостей работают игровые площадки, творческие лаборатории и зоны аквагрима. Возле памятника маршалу Василевскому организована площадка для ветеранов. Для них выступит духовой оркестр.