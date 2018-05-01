Хабаровск празднует День весны и труда
Митинг и шествие, посвященные 1 мая, прошли в краевом центре.
Митинг и шествие, посвященные 1 мая, прошли в краевом центре.
В Хабаровске прошли праздничный митинг и шествие, посвященные дню Весны и Труда, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сразу после шествия на площади «Город воинской Славы» кадеты запустили флешмоб «Моя Россия», ребята мелками нарисовали карту нашей страны, раскрасили ее в цвета триколора и обозначили все города воинской славы. Хабаровск на карте отметил принявший участие во флешмобе губернатор региона Вячеслав Шпорт.
Сегодня, 1 мая для жителей краевой столицы подготовлена насыщенная программа мероприятий. В городе пройдут концерты, молодежные акции, спортивные соревнования.
Наибольшее количество развлечений запланировано на краевой набережной и в парковой зоне стадиона им. В. И. Ленина.
Здесь до самого вечера будут работать сразу несколько тематических площадок. Гости праздника смогут увидеть выставку автомобилей Хабаровского клуба «Авторетро», посетить
Отдельные площадки ждут любителей спорта и активного образа жизни. Все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении норм
Свою праздничную программу 1 мая для хабаровчан подготовили и городские парки. В 14.00 летний сезон откроют в парке «Северный», а в парках им. Ю. А. Гагарина, в парке «Динамо» и детском парке им. Гайдара пройдут народные гуляния. В 15.00 на площади им. В. И. Ленина начнется праздничный концерт участников фестиваля «Студенческая весна».
Сегодня будут запущены все городские фонтаны. Завершатся праздничные мероприятия вечером лазерным шоу на городских прудах.