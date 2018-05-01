Команда «Канело» подала в суд на Головкина
Адвокаты мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) подали иск против Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Адвокаты мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) подали иск против Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Они обвиняют казахстанца в диффамации (распространении не соответствующих действительности порочащих сведений) по поводу положительных
Напомним, тогда Геннадий Головкин публично обвинял Сауля Альвареса в намеренном употреблении допинга и называл его «мошенником».
По словам журналиста ESPN Сальвадора Родригеса, сам Геннадий также будет вынужден поучаствовать в этом судебном процессе, поскольку «именно он всё это начал». Также команда «Канело» подала в суд на Атлетическую комиссию штата Невада, которая дисквалифицировала боксера на шесть месяцев, хотя последний
Отметим, что после высказываний Головкина промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя действительно грозился подать в суд на казахстанского боксера за клевету.
Рематч Головкин — «Канело» был запланирован на 5 мая, однако был отменен