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07:42 (мск), источник: Forbes.kz

Команда «Канело» подала в суд на Головкина

Адвокаты мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) подали иск против Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Они обвиняют казахстанца в диффамации (распространении не соответствующих действительности порочащих сведений) по поводу положительных допинг-тестов «Канело» в феврале.

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Напомним, тогда Геннадий Головкин публично обвинял Сауля Альвареса в намеренном употреблении допинга и называл его «мошенником».

По словам журналиста ESPN Сальвадора Родригеса, сам Геннадий также будет вынужден поучаствовать в этом судебном процессе, поскольку «именно он всё это начал». Также команда «Канело» подала в суд на Атлетическую комиссию штата Невада, которая дисквалифицировала боксера на шесть месяцев, хотя последний допинг-тест его волос показал отрицательный результат.

Отметим, что после высказываний Головкина промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя действительно грозился подать в суд на казахстанского боксера за клевету.

Рематч Головкин — «Канело» был запланирован на 5 мая, однако был отменен из-за положительных допинг-тестов Альвареса на кленбутерол (пробы от 17 и 20 февраля). Затем комиссия приняла решение дисквалифицировать его на полгода: он сможет вернуться на ринг 17 августа.

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