Команда «Канело» подала в суд на Головкина

Они обвиняют казахстанца в диффамации (распространении не соответствующих действительности порочащих сведений) по поводу положительных допинг-тестов «Канело» в феврале.

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Напомним, тогда Геннадий Головкин публично обвинял Сауля Альвареса в намеренном употреблении допинга и называл его «мошенником».

По словам журналиста ESPN Сальвадора Родригеса, сам Геннадий также будет вынужден поучаствовать в этом судебном процессе, поскольку «именно он всё это начал». Также команда «Канело» подала в суд на Атлетическую комиссию штата Невада, которая дисквалифицировала боксера на шесть месяцев, хотя последний допинг-тест его волос показал отрицательный результат.

Отметим, что после высказываний Головкина промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя действительно грозился подать в суд на казахстанского боксера за клевету.