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07:49 (мск), источник: Tengrinews

Алматинцев удивило возвращение авто эвакуатором

Алматинцев удивило возвращение авто эвакуатором, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Сети появилось видео, как спецтехника не стала увозить машину на штрафстоянку.

«Сейчас возле “Достык плазы” сотрудники жолпола сначала хотели эвакуировать машину и почему-то после прихода автовладельца его отпускают», — говорится в описании к видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщать водителям об эвакуации авто по SMS предлагают в Алматы В ДВД Алматы пояснили, что увозить автомобиль на штрафстоянку не было необходимости.

«Данное транспортное средство было припарковано в нарушение требований правил дорожного движения, в связи с чем экипажем-эвакуатором, несшим службу в Медеуском районе города Алматы, в виду отсутствия водителя, было принято решение о транспортировке автомобиля на специализированную штрафную стоянку.

В момент погрузки транспортного средства на портал объявился водитель, в отношении которого сразу же был составлен административный протокол по признаками правонарушения, предусмотренного статьей 597 части 1 КоАП РК, а значит, по существующему алгоритму, отпала необходимость транспортировки машины на штрафстоянку", — пояснила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек. Могут ли увезти авто на эвакуаторе, если водитель рядом, разъяснили в ДВД Алматы.

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