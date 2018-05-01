Алматинцев удивило возвращение авто эвакуатором
Алматинцев удивило возвращение авто эвакуатором, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Алматинцев удивило возвращение авто эвакуатором, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Сети появилось видео, как спецтехника не стала увозить машину на штрафстоянку.
«Сейчас возле “Достык плазы” сотрудники жолпола сначала хотели эвакуировать машину и
Сообщать водителям об эвакуации авто по SMS предлагают в Алматы В ДВД Алматы пояснили, что увозить автомобиль на штрафстоянку не было необходимости.
«Данное транспортное средство было припарковано в нарушение требований правил дорожного движения, в связи с чем
В момент погрузки транспортного средства на портал объявился водитель, в отношении которого сразу же был составлен административный протокол по признаками правонарушения, предусмотренного статьей 597 части 1 КоАП РК, а значит, по существующему алгоритму, отпала необходимость транспортировки машины на штрафстоянку", — пояснила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек. Могут ли увезти авто на эвакуаторе, если водитель рядом, разъяснили в ДВД Алматы.