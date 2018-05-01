Назарбаев поздравил с Днем единства народа Казахстана

Источник: Tengrinews

«От всего сердца поздравляю вас с 1 Мая — Днем единства народа Казахстана!

Это поистине общенародное торжество является ярким символом нашего патриотизма, любви и преданности родной земле. Благодаря единству и согласию мы достигли больших успехов в построении независимого государства, заслужив высокий авторитет и признание в мире. Осознание нами всей важности единства и согласия является главным фактором гармоничного и устойчивого развития нашей страны.

Только в единстве, дружбе и взаимном уважении рождается истинное богатство и благополучие нашего большого общего дома — Республики Казахстан. Эти ключевые ценности определяют мировоззрение нашего общества и служат ясным ориентиром в его дальнейшей консолидации и сплочении.