Блогер Варламов раскритиковал Черемушки за мусор и устаревшую архитектуру
По словам урбаниста, микрорайон давно забросили.
По словам урбаниста, микрорайон давно забросили.
Московский урбанист Илья Вараламов поделился в своем «Живом журнале» мнением о микрорайоне Черемушки в Красноярске. Блогер в середине апреля прогулялся по отдаленным улицам Ленинского района и назвал их «жутковатыми».
«В Черемушках старые панельные пятиэтажки и весь район в рекламе наркоты. Вот прямо на каждом столбе! И как там люди выживают? Только не надо мне говорить, что такое по всей России! Нет такого», — написал Варламов.
По его словам, микрорайон Черемушки давно забросили. Там «лет 30 не меняли асфальт у местной школы», «повсюду разбросан мусор», а также отсутствуют элементы благоустройства.
«В целом складывается такое впечатление, что этим районом вообще никто не занимается. Если убрать машины, то можно снимать кино про 80-е годы. Ничего нового в плане инфраструктуры тут не появилось за последние 30 лет. Даже привычные “кондеи” и спутниковые тарелки тут редкость», — поделился мнением Варламов.
Даже в центре города блогер нашел недостатки — открытые люки,