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07:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Блогер Варламов раскритиковал Черемушки за мусор и устаревшую архитектуру

По словам урбаниста, микрорайон давно забросили.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Московский урбанист Илья Вараламов поделился в своем «Живом журнале» мнением о микрорайоне Черемушки в Красноярске. Блогер в середине апреля прогулялся по отдаленным улицам Ленинского района и назвал их «жутковатыми».

«В Черемушках старые панельные пятиэтажки и весь район в рекламе наркоты. Вот прямо на каждом столбе! И как там люди выживают? Только не надо мне говорить, что такое по всей России! Нет такого», — написал Варламов.

По его словам, микрорайон Черемушки давно забросили. Там «лет 30 не меняли асфальт у местной школы», «повсюду разбросан мусор», а также отсутствуют элементы благоустройства.

Блогер отметил, что даже местные жители перестали «заботиться» о своем микрорайоне — паркуются на детских площадках и мусорят.

«В целом складывается такое впечатление, что этим районом вообще никто не занимается. Если убрать машины, то можно снимать кино про 80-е годы. Ничего нового в плане инфраструктуры тут не появилось за последние 30 лет. Даже привычные “кондеи” и спутниковые тарелки тут редкость», — поделился мнением Варламов.

Даже в центре города блогер нашел недостатки — открытые люки, П-образные переходы, мусор, «уродские вывески», а также неблагоустроенные пустыри между домами.

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