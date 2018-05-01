Казахстанский школьник стал чемпионом мира по шахматам

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 мая — Sputnik. Динмухаммед Тулендинов стал чемпионом мира среди школьников в возрастной категории до 7 лет, сообщается на сайте chessacademy.kz. ⠀

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Маленький чемпион занимается у опытного тренера, международного гроссмейстера из Грузии Александра Павловича Кашашвили.

«По итогам прошедших восьми туров Димаш обошел своих соперников на 1,5 очка и возглавил турнирную таблицу. На протяжении всего чемпионата Динмухаммед держит в напряжении своих соперников, что в итоге дает ему право считаться лучшим в своей возрастной категории», — отмечается в информации.