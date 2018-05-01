Любовь не имеет национальности: 6 историй смешанных пар

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1 мая казахстанцы отмечают День единства народа Казахстана, праздник символизирующий мир, дружбу и единство.

На территории Казахстана мирно проживают представители более 125 наций и народностей. Неудивительно, что в стране растет число этнически-смешанных браков.

В материале Zakon.kz истории счастливых пар, доказавших, что любовь не имеет национальности.

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Дильман Иосиф (немец) и Катерина (украинка) Дильман.

Познакомились мы с супругом 11 лет назад, он спортсмен, я студентка факультета журналистики, тогда еще КазГу. Наше знакомство произошло на футбольном матче. Когда мы с подругой заняли места на трибунах, мой взор упал на смуглого кучерявого красавца. Все 90 минут игры я не находила себе места, в голове зрел план знакомства, голова так и хотела обернуться, чтоб вновь встретиться с ним взглядом и утонуть в его глазах. Но, окончился матч, толпа ринулась к выходу, было поздно… я оглянулась и не увидела его… Огорчение которое я испытала не описать словами, но я не из тех, кто сдается.

Спустя неделю, тот же стадион, мы вновь с подругой на матче, и я вижу его. Смущение и дрожь в коленках не давали мне даже шанса подойти. Однако, упускать этот шанс я больше не хотела и в него полетела записка с моим номером телефона, и скромной припиской к нему «…Катя». Совсем не женственный поступок, но как оказалось, был эффектным, так мы и познакомились))) У каждого своя романтика, и у нас она была своей, особенной. Я до сих пор с нежностью вспоминаю наш конфетно-букетный период, как он укрывал меня от дождя, кормил сладким, задаривал цветами, как мы гуляли по нашему красивому городу Алматы и не смотря на разные взгляды на жизнь, мы все же строили общие планы на будущее, так зарождалась наша любовь, а спустя пять лет зародилась наша семья. Могла ли я много лет назад предполагать, что наши судьбы переплетутся, Иосиф станет моим супругом, я буду носить его фамилию и подарю ему сына?! Да! Потому что судьба, зря людей сводить не станет, если ты веришь, то это обязательно будет, главное — уметь любить. Любовь, заставляющая удивляться и размышлять, чувствовать, ощущать, ценить и уважать!

Всем казахстанцам и гостям нашей многонациональной страны, в этот особенный праздник дружбы и единения, наша семья Дильман желает: Благополучия, дружбы, согласия и уважения! А самое главное — любви, к себе, к близким и окружающим вас людям! Цените то, что имеете, приумножайте счастье, дарите друг другу улыбку, делитесь хорошим настроением и верьте в любовь!

Ренат (уйгур) и Еркежан (казашка) Бараевы.

У нас очень многонациональная семья. Среди нас есть украинцы, русские, лезгины, греки и многие другие. Моя прабабушка по маминой линии татарка, а ещё Мама говорит, что в нас течёт туркменская кровь. Я казашка, а мой муж уйгур. Мы познакомились жарким августовским днём в 2013 году. Я прогуливалась с подругой и нам захотелось пить. Мы купили две бутылки сока. Свою мне никак не удавалось открыть, и я попросила парня, встретившегося мне на пути, помочь. Он любезно согласился, долго смотрел на меня и спросил, как меня зовут. Я ответила, забрала бутылку и мы с подругой пошли дальше. Но не успели мы пройти несколько метров, как за нами увязался его друг, который начал нам рассказывать всякие небылицы.

Потом мне нужно было идти на пробежку, и я ушла. Мой будущий муж не мог с этим смириться и заставил подругу показать место, где я тренируюсь. Они приехали и забрали меня с тренировки на прогулку. Вместо навязчивого друга, появился другой, и мы весело катались по городу и общались. В конце встречи Ренат попросил у меня номер телефона. Я продиктовала, но как оказалось потом, он неправильно его записал. Хотя до сих пор утверждает, что это я неправильно продиктовала. В итоге мы потупили друг друга. Спустя две недели я случайно обнаружила в социальных сетях среди общих знакомых его лучшего друга, потом его самого. Так мы снова начали общаться. Наверное, это судьба. Он очень красиво ухаживал за мной, мы побывали в самых красивых местах Алматы. А спустя 4 месяца в новогоднюю ночь, он сделал мне предложение руки и сердца. Я сразу согласилась. В мае 2014 года мы официально стали семьей. Свадьба у нас была интернациональная, без всяких обрядов и обычаев. А в январе 2016 года на свет появилась наша доченька — Жасмин.

Спустя 4 года совместной жизни могу сказать, что национальность не главное в отношениях. Прежде всего в семье должно быть взаимопонимание и уважение. Самое интересное, что у всех наших близких друзей интернациональные семьи и это очень круто. Нам очень весело и интересно вместе. Казахстан — удивительная и замечательная страна. Я желаю всем гражданам счастья, любви и взаимоуважения! Берегите друг друга.

Заур (азербайджанец) и Екатерина (русская) Алиевы.

История нашей любви началась семь лет назад: друзья решили познакомить меня с «очень хорошим парнем». Будущий муж сразу покорил меня. С моей стороны это была любовь с первого взгляда. Ну, а он — человек обстоятельный. Это я уже сейчас привыкла, что для принятия любого решения ему нужно много времени. Помню, как в день свадьбы повторяла маме: я знаю, за кого выхожу замуж — этот человек живет в параллельной временной Вселенной. Пока он наливает себе чашку чая — медленно, вдумчиво — я успеваю переделать половину работы по дому.

Мы абсолютно разные люди: он человек физического труда, я сижу сутками за ноутбуком. Он обстоятельный, спокойный, немного медлительный, а я быстрая, иногда резковата. У нас разное воспитание, но общие взгляды на жизнь и на будущее.

В прошлом году на его день рожденья я сделала подарок, от которого оба до сих пор немного в шоке: купила билеты в Баку, чтобы он впервые за 17 лет разлуки увиделся со своим отцом. У свекра своя семья, супруга, трое детей, много внуков. Но все они были рады встретиться с моим мужем: кто-то знакомился, кто-то вспоминал его совсем маленьким.

Муж родился и вырос в СКО, близко к России, и от Азербайджана ему достались только папа, фамилия и внешность. Но благодаря этой поездке он узнал свои корни, мы привезли много нового с собой — и национальные блюда, и новые для нас, но приятные семейные традиции, и осознание того, что у нас есть большая и любящая семья.

Пожалуй, единственная сложность, с которой мы столкнулись из-за разницы национальностей — это вопрос, как назвать нашего будущего ребенка. Споры не утихали полгода, муж предлагал Али, Мухаммед и листал списки имен Пророка, а я смотрела на даты крестин и вспоминала всех своих прадедов. Но в итоге за нас решили мамы, мы оба воспитаны мамами, без отцов: обе они русские, имя выбрали тоже русское. Оно немного непривычно смотрится в обрамлении азербайджанских отчества и фамилии, но мы уже привыкли. Главное — это здоровый, счастливый ребенок и его любящие родители.

Михаил (немец-русский) и Жадыра (казашка) Мауль.

Мы с супругом познакомились на 3 курсе университета. Он перевелся на наш факультет и сразу понравились друг другу. В этот же день он нашёл меня ВКонтакте, каждый день писал, звонил. В университете мы всегда были вместе, сидели вместе, делали уроки, готовились к экзаменам, и конечно же прогуливали скучные лекции.

Долгое время мы общались как друзья, как он признался позже, хотел узнать меня лучше. Он знал, что я боюсь петь при посторонних, даже мои подруги не слышали, как я пою. И в тот день, когда мы начали встречаться, он познакомил меня со своим другом и его тогда ещё девушкой. После знакомства мы поехали в караоке, это было неожиданно. Помню, как он специально ужасно пел, чтобы я не стеснялась. Тогда я и поборола свой страх.

С его семьёй я познакомилась почти сразу, они очень тепло меня приняли. За короткий промежуток времени они стали мне родными. Особенно я близка с его мамой, она очень современная и мудрая женщина. По словам мужа, мы с ней очень похожи. В свою очередь я со своей семьёй знакомить его не спешила, но познакомила с сестрёнкой. Они сразу сдружились, оба любят «Звёздные войны». Со временем мои родители узнали, что мой парень русский.

Вначале они трудно восприняли это. Но, когда я их познакомила с Мишей, они буквально влюбились в него. На 4 курсе, 8 марта он сделал мне предложение. Миша играет на гитаре и очень даже неплохо поёт. В тот вечер мы вдвоем поехали на Медео петь под гитару. Мы часто так делали. И вот сидим мы в открытом багажнике машины. Он играет на гитаре, а я держу книгу с нотами и попеваю. Он распечатал новую песню зверей «Я с тобой». И на последних строках песни достал кольцо из кармана и сделал предложение. Я ответила- да! Эти минуты я помню как вчера, он так волновался, когда допевал песню. Всё было очень романтично, как я люблю.

Первым делом мы поехали к нашим друзьям сообщить эту новость. Через неделю, мне по казахским обычаям надели сережки «Сырга салу». Свадьбу решили одну сыграть. Подготовка прошла очень быстро. Родители вместе выбрали ресторан. Я с мужем и его мамой выбрала свадебное платье. В приметы мы с мужем не верим, он видел меня в платье до свадьбы. Родители наши хорошо ладят, ходят друг к другу в гости, мамы вместе ходят в театры. У моей сестрёнки и его мамы день рождение в один день, отмечаем праздник вместе. У моего папы день рождение сразу после дня рождения моего супруга. Они кстати, очень похожи по характеру. Мои родные ласково называют Мишу — Мауленом.

Андрей Демосюк (белорус) и Жанна Сагидуллакызы (казашка).

Наша история любви началась в сентябре 2016 года. Андрей работал в транспортной компании, котрая занимается грузоперевозками, а у меня была развлекательная программа, где я с задоринкой рассказывала о туризме в Актау.

Именно благодаря этой программе Андрей меня впервые увидел в одном из роликов. Нашел в социальной сети и решил познакомиться. Мы списались, а затем решили погулять. Спустя месяц нашего общения меня пригласили попробовать себя в Астане, поработать журналистом республиканского информ издания.

Отношения только начали строиться, и я опасалась, думая, что чувства угаснут, расстояние все испортит. Я рассказала обо всем Андрею и он посоветовал мне принимать приглашение. «Расстояние не помеха, когда есть любовь», — сказал тогда Андрей. И я поверила ему. В Астане я прожила год, а затем вернулась в Актау, где меня ждал мой любимый человек.

Мои родители знали, что у меня есть парень. Мама познакомилась с Андреем еще до того, как я уехала. Они сразу нашли общий язык. При знакомстве с родителями был некий страх перед отцом, потому что он в отличии от мамы наиболее казахофицированный. Я не знала, как он отреагирует, думала, что будет против. Однако мои опасения не нашли своего подтверждения. Папа сказал, что для него самое главное — счастье дочери. С Андреем они познакомились в тот день, когда он пришел делать мне предложение, а именно просить руку у родителей. Они дали свое согласие и так мы начали подготовку к свадьбе.

Вот тут и пошла вся канитель. Как известно, на Мангистау чтят многие традиции. Мы не знали, будем ли проводить Сырга Салу, Кыз Узату и Кудалык. Думали, советовались и в итоге решили сделать все максимально проще, сильно не тратиться и сделать всё по общим стандартам. Единственное, что родители настояли сделать это обряд «Акжол». Когда меня забирал Андрей из дома в загс я шла по белой ткани и мне нельзя было смотреть назад. И да, на нашей свадьбе мы попросили гостей не кричать «горько». Мои родственники этого бы не поняли.

Что касается родни Андрея, то они меня очень хорошо приняли. За что я им благодарна. Они во многом поддерживают и стараются не кичиться советами и дают свободу действий. К моим родителям отношения крайне уважительные. Вот недавно, к примеру, выяснилось, что семья Андрея много лет дружат с человеком, который приходится нам как куда бала. Вот так и живем, что каждый раз находим родственные узлы.

Молодым парам, которые также как и мы хотят построить интернациональную семью, хочу пожелать уважения друг другу. Это правда, очень важно — считаться с менталитетом каждого народа. Говорят, что разницы нет. На самом деле разница есть. Нас с Андреем по-разному воспитывали, поэтому иногда наши взгляды не сходятся. Понимаем, что ссориться нельзя и нужно прийти к какому-то общему решению.

Ещё при создании интернациональной семьи самое главное это поддержка близких. Нам повезло, потому что у нас она действительно была, как со стороны родственников Андрея, так и с моей. Тут нужно взрослым быть максимально чуткими к молодым, уважать выбор дочери или сына, и не усложнять и без того сложную жизнь молодым.

Ардак Дауанов (казах) и Ирина Крайсман (немка).

— Наша история началась в 2008 году, мы познакомилась возле цирка, когда я ждала сестру с детьми после представления. Ардак подошел с другом, мы разговорились, нам было очень интересно. Оказывается у нас много общего, и мы обменялись номерами телефона. По национальности я немка, а мой дорогой муж казах. Но это не было преградой, мы созванивались, узнавали друг друга, постепенно влюблялись и начали встречаться.

Встречались четыре года, потом поженились. В этом году празднуем 10 лет со дня знакомства и 3-летие нашей дочери Сары.

Наши родители изначально поддержали наш союз. Мои родные росли в окружении хороших людей разных национальностей, а папа Ардака был знаком с ситуациями, когда родители запрещали сыновьям жениться на девушках других наций, и как это впоследствии оборачивалось в трагедии. Родственники супруга приняли меня, как свою поддерживали, все это благодаря тому, что муж всегда поддерживал меня. Мои родные обрели еще одного члена семьи.

В семейной жизни всякое бывает, и радости, и печали, и проблемы бывают во всех семьях. Самое главное в союзе это уважение. Мы не только любим, но и уважаем друг друга, принимаем такими, какие мы есть. Для нас важны семейные ценности и комфорт друг друга.