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07:22 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве во вторник ожидается до +25°С

В Москве во вторник, 1 мая, ожидается до +25°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 25% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Агентство «Москва»

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.

Днем облачно с пояснениями, возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 5−10 м/с, при грозе порывы до 12−17 м/c.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали самый теплый день с начала года.

«До подхода атмосферного фронта солнечные лучи успели хорошо прогреть господствовавшие над Москвой воздушные массы. В 15.00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 23,5 градусов. Таким образом, последний день апреля стал самым теплым с начала года», — заявили специалисты центра погоды «Фобос».

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