В Москве во вторник ожидается до +25°С

Источник: Агентство «Москва»

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.

Днем облачно с пояснениями, возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 5−10 м/с, при грозе порывы до 12−17 м/c.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали самый теплый день с начала года.