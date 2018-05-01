В Москве во вторник ожидается до +25°С
В Москве во вторник, 1 мая, ожидается до +25°С.
В Москве во вторник, 1 мая, ожидается до +25°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.
Днем облачно с пояснениями, возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 5−10 м/с, при грозе порывы до 12−17 м/c.
Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали самый теплый день с начала года.
«До подхода атмосферного фронта солнечные лучи успели хорошо прогреть господствовавшие над Москвой воздушные массы. В 15.00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 23,5 градусов. Таким образом, последний день апреля стал самым теплым с начала года», — заявили специалисты центра погоды «Фобос».