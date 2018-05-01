Хабаровский край готов к паводкам и лесным пожарам

По информации пресс-службы правительства, на данный момент паводковая обстановка в регионе стабильна. На юге и в центральных районах реки начали вскрываться ото льда, на севере сохраняется ледостав. Опасность сейчас представляют только ледовые заторы, которые могут возникнуть в Тугуро-Чумиканском районе на реке Уда. Однако к их устранению в регионе готовы.

«Показательной стала ситуация в Ванинском районе на реке Тумнин. В ночь на 27 апреля там образовался затор. На месте силами военных были проведены взрывные работы. В результате затор устранён, угроза подтоплений ликвидирована. Подобные мероприятия у нас спланированы и могут быть осуществлены в любой точке, где возникнет необходимость», ― рассказал заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

На случай возникновения ЧС в Хабаровском крае сформирован материальный резерв (783 миллионов рублей), подготовлены 134 пункта временного пребывания людей. К борьбе с паводками готовы более семи тысяч человек и свыше 1,5 тысяч единиц техники.

Обсудили участники заседания ситуацию с лесными пожарами. Особый противопожарный режим действует в десяти районах ― Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Нанайском, Амурском, Вяземском и Бикинском.

Лесные пожары чаще всего возникают из-за людской халатности. Например, палы на левом берегу Амура у Хабаровска возникли сразу после того, как первый теплоход отвёз садоводов на острова Кабельный и Дачный.

«Я уже дал поручение усилить меры пожарной безопасности в лесах, ― подчеркнул Вячеслав Шпорт. ― Наши службы будут тщательно отслеживать появление новых термоточек, увеличится кратность выхода патрулей, в местах отдыха организуют дежурства. Главное ― проводить работу с населением, объяснять людям, что в сложившейся ситуации именно от них зависит безопасность».